Никогда не поздно учить языки: замедляем деменцию в любом возрасте

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Известно, что двуязычные люди в среднем испытывают симптомы слабоумия на 5,4 года позже, чем те, кто говорит только на одном языке.

Фото: Openverse by polandeze, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Общение

Изучение языков может быть одним из самых эффективных способов замедлить развитие деменции. Исследования показывают, что при изучении второго языка увеличивается размер мозга.

Чем больше умственных способностей, тем больше повреждений может произойти в мозге, прежде чем будет достигнут порог деменции. У двуязычных людей наблюдается больше нервных клеток в языковых областях, что способствует улучшению процесса обучения и эмоционального восприятия. Переключение между языками укрепляет когнитивный резерв, что в свою очередь улучшает навыки принятия решений, планирования и концентрации.

Важно отметить, что изучать языки никогда не поздно. В 2024 году исследования с использованием МРТ показали, что у двуязычных людей с деменцией наблюдается значительно меньшее снижение активности гиппокампа, чем у монолингвов. Эллен Белосток подчеркивает, что изучение языка не предотвращает слабоумие, а лишь задерживает его наступление. Виктория Мэриан добавляет, что овладеть вторым языком можно в любом возрасте.

Текущие данные свидетельствуют, что в Венгрии проживает около 300 000 пациентов с деменцией, и это число продолжает расти. Примерно 40% случаев деменции связаны с изменениями в образе жизни, которые можно предотвратить, пишет origo.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

