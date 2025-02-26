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Исторические хроники раскрывают тайны ранних вспышек чумы

2:24
Наука

Новое исследование предполагает, что чума могла проявляться в эпидемиях уже в XIII веке, почти за столетие до известной Черной смерти.

Чумной доктор
Фото: Openverse by Sam Howzit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чумной доктор

Бактерия Yersinia pestis, вызывающая чуму, вероятно, появилась на Ближнем Востоке примерно за 100 лет до разрушительной вспышки 1346–1351 годов. 

Хотя некоторые эксперты считают, что Y. pestis начала циркулировать в Западной Евразии только после Черной смерти, исследование показывает, что бактерия могла уже давно находиться в местных популяциях насекомых и грызунов. Экологические и климатические изменения могли спровоцировать вспышки среди людей, предшествующие Черной смерти.

Работа, проведенная доктором Моникой Х. Грин и профессором Нахьяном Фэнси, основывается на хрониках и медицинских текстах до 1348 года, которые указывают на новые болезни, похожие на чуму, в Западной Азии в конце 1250-х годов. Исследователи проанализировали симптомы, описанные современниками, и пришли к выводу, что это действительно было заболевание, вызванное Yersinia pestis.

Профессор Фэнси отметил, что в XIII веке не существовало микроскопов, и люди воспринимали болезни как результат «миазмов», переносимых воздухом. Вспышки чумы в Сирии, Ираке и Египте связывались с монгольским завоеванием Багдада в 1258 году, когда сообщалось о случаях заболевания даже среди монгольских войск.

Исследование подтверждает, что чума пришла в Западный Иран, Ирак и Египет в 1250-х годах и показывает, как исторические источники и генетика могут помочь реконструировать ранние этапы распространения бактерии. Профессор Фэнси подчеркивает важность изучения распространения патогенных организмов и их взаимодействия с переносчиками.

Доктор Грин добавила, что штаммы Yersinia pestis, попавшие в Европу в XIV веке, наиболее близки к тем, что встречаются у среднеазиатских сурков, что может объяснить механизм проникновения бактерии в новые регионы, пишет scitechdaily.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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