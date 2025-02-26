Исторические хроники раскрывают тайны ранних вспышек чумы

Новое исследование предполагает, что чума могла проявляться в эпидемиях уже в XIII веке, почти за столетие до известной Черной смерти.
Бактерия Yersinia pestis, вызывающая чуму, вероятно, появилась на Ближнем Востоке примерно за 100 лет до разрушительной вспышки 1346–1351 годов.
Хотя некоторые эксперты считают, что Y. pestis начала циркулировать в Западной Евразии только после Черной смерти, исследование показывает, что бактерия могла уже давно находиться в местных популяциях насекомых и грызунов. Экологические и климатические изменения могли спровоцировать вспышки среди людей, предшествующие Черной смерти.
Работа, проведенная доктором Моникой Х. Грин и профессором Нахьяном Фэнси, основывается на хрониках и медицинских текстах до 1348 года, которые указывают на новые болезни, похожие на чуму, в Западной Азии в конце 1250-х годов. Исследователи проанализировали симптомы, описанные современниками, и пришли к выводу, что это действительно было заболевание, вызванное Yersinia pestis.
Профессор Фэнси отметил, что в XIII веке не существовало микроскопов, и люди воспринимали болезни как результат «миазмов», переносимых воздухом. Вспышки чумы в Сирии, Ираке и Египте связывались с монгольским завоеванием Багдада в 1258 году, когда сообщалось о случаях заболевания даже среди монгольских войск.
Исследование подтверждает, что чума пришла в Западный Иран, Ирак и Египет в 1250-х годах и показывает, как исторические источники и генетика могут помочь реконструировать ранние этапы распространения бактерии. Профессор Фэнси подчеркивает важность изучения распространения патогенных организмов и их взаимодействия с переносчиками.
Доктор Грин добавила, что штаммы Yersinia pestis, попавшие в Европу в XIV веке, наиболее близки к тем, что встречаются у среднеазиатских сурков, что может объяснить механизм проникновения бактерии в новые регионы, пишет scitechdaily.
Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
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