Мелкие, но мощные нематоды — даже в космосе выживут

Нематоды — это маленькие, но крайне важные круглые черви, которые обитают в почвах по всему миру и составляют значительную часть биоразнообразия планеты.
Они часто остаются незамеченными из-за своего размера и подземного образа жизни, но играют важную роль в экосистемах, могут быть как полезными, так и вредными, особенно в сельском хозяйстве.
На сегодняшний день известно примерно 27 000 видов нематод, но исследователи считают, что их может быть от 300 000 до 500 000. Они очень разнообразны: самые маленькие виды микроскопические, а самые крупные могут достигать нескольких сантиметров. Эти существа могут выживать в самых неблагоприятных условиях, включая пустыни и даже космос.
Нематоды, такие как Globodera pallida и G. rostochiensis, вызывающие заболевания у картофеля, способны выживать в почве без хозяев более десяти лет. Некоторые из них, как Bursaphelenchus xylophilus, могут существовать в условиях криоконсервации. Уникальные находки, такие как 46 000-летние нематоды из вечной мерзлоты Сибири, показывают их удивительную стойкость.
Среди нематод выделяется Caenorhabditis elegans, широко используемая в научных исследованиях и первой многоклеточной организм, чей геном был полностью секвенирован. Этот вид стал важной моделью в медицинской биологии, особенно в исследованиях рака, пишет ouest-france.
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