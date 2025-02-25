Мелкие, но мощные нематоды — даже в космосе выживут

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Нематоды — это маленькие, но крайне важные круглые черви, которые обитают в почвах по всему миру и составляют значительную часть биоразнообразия планеты.

Фото: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Червь

Они часто остаются незамеченными из-за своего размера и подземного образа жизни, но играют важную роль в экосистемах, могут быть как полезными, так и вредными, особенно в сельском хозяйстве.

На сегодняшний день известно примерно 27 000 видов нематод, но исследователи считают, что их может быть от 300 000 до 500 000. Они очень разнообразны: самые маленькие виды микроскопические, а самые крупные могут достигать нескольких сантиметров. Эти существа могут выживать в самых неблагоприятных условиях, включая пустыни и даже космос.

Нематоды, такие как Globodera pallida и G. rostochiensis, вызывающие заболевания у картофеля, способны выживать в почве без хозяев более десяти лет. Некоторые из них, как Bursaphelenchus xylophilus, могут существовать в условиях криоконсервации. Уникальные находки, такие как 46 000-летние нематоды из вечной мерзлоты Сибири, показывают их удивительную стойкость.

Среди нематод выделяется Caenorhabditis elegans, широко используемая в научных исследованиях и первой многоклеточной организм, чей геном был полностью секвенирован. Этот вид стал важной моделью в медицинской биологии, особенно в исследованиях рака, пишет ouest-france.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

