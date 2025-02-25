Что скрывают наши глаза? Дыхание и его влияние на зрачки

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Шведские исследователи из Каролинского института обнаружили связь между дыхательным циклом и изменением размера зрачков.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза

Ученые выявили, что зрачки изменяются не только под воздействием света, расстояния до объектов и когнитивных факторов, но и в зависимости от дыхания. Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда провела пять экспериментов, в которых изучали, как зрачки реагируют на различные условия: носовое или ротовое дыхание, быстрое или медленное дыхание, изменения освещения, дистанцию до объекта и выполнение зрительных задач. Результаты показали, что размер зрачка продолжает меняться в зависимости от дыхания в разных условиях.

Артин Аршамян, руководитель исследования, отметил, что этот механизм цикличен и не требует внешних раздражителей. Важно, что дыхание влияет на мозговую деятельность и когнитивные функции, что может помочь в понимании регулирования зрения и внимания.

Исследование также предполагает, что зрачки могут оптимизировать восприятие: при вдохе мы лучше видим детали, а при выдохе — слабые объекты. Это открытие может иметь значительное значение для диагностики и лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, где нарушения функции зрачка могут служить ранним признаком заболевания. Ученые надеются продолжить исследования в этой области в будущем, пишет numerama.

Уточнения

Зрачо́к (устар. зени́ца, лат. pupilla) — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных (обычно круглое или щелевидное), через которое в глаз проникают световые лучи.



