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Эти две функции Windows 11 изменят ваш способ работы с файлами

1:52
Наука

Microsoft наконец-то решила упростить перенос файлов на мобильные устройства с помощью Windows 11. Теперь отправить документы стало намного проще, и это еще не все новшества, которые обещают упростить вашу работу с файлами.

Компьютер с Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компьютер с Windows

Новое в Windows 11: передача файлов на Android и iPhone

Вместо того чтобы отправлять документы себе по почте или запускать несколько программ, теперь пользователи смогут обмениваться файлами всего одним нажатием кнопки.

На боковой панели рядом с меню "Пуск" появилась новая кнопка "Отправить файлы", которая позволяет быстро передавать документы с Windows на Android или iPhone.

Для этого потребуется предварительно установить мобильное приложение и включить Bluetooth. Поддерживаемая версия приложения для мобильных устройств — 1.24121.30.0 или новее.

Передача файлов с помощью перетаскивания

Еще одна новинка — функция перетаскивания файлов для быстрого обмена с приложениями. Теперь можно просто перетащить файл в верхнюю часть экрана, и система предложит доступные приложения для отправки. Ранее этот процесс требовал нескольких дополнительных кликов, а теперь все сводится к одному действию.

Примечательно, что эта функция работает не только с собственными приложениями Microsoft, такими как Почта или Outlook, но и с другими популярными сервисами, включая WhatsApp. Меню "Подробнее" покажет все поддерживаемые программы и службы.

Доступность новинок

Обе функции — отправка файлов на мобильные устройства и перетаскивание в приложения — пока доступны только участникам программы предварительных тестов. Так что стоит подождать, пока они станут доступны для более широкой аудитории.

Уточнения

Windows 11 - проприетарная операционная система (ОС) для персональных компьютеров, разработанная компанией Microsoft в рамках семейства Windows NT, преемница Windows 10. Выпущена 5 октября 2021 года вместе с Microsoft Office 2021. Последняя стабильная версия Windows 11 — 24H2 (2024 Update)

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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