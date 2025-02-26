Почему наш голос на записи звучит так странно: 5 неожиданных фактов о слухе

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы не любим свой голос на записи? Или как наш слух продолжает работать, даже когда мы спим? В мире слуховой системы много удивительных фактов, о которых не так часто говорят.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ухо

1. Почему нам не нравится голос на записи?

Когда мы говорим, наш голос достигает ушей двумя путями. Во-первых, звуковые волны идут по воздуху, через барабанную перепонку и слуховой проход, заставляя их колебаться.

Во-вторых, колебания передаются через кости черепа, что делает голос более глубоким и насыщенным. В записи же этого эффекта нет, и поэтому мы слышим свой голос высоко и чуждо. Эта разница вызывает дискомфорт.

2. Абсолютный слух у носителей тональных языков

Абсолютный слух — это способность точно определить высоту любой ноты. Это качество встречается чаще у людей, говорящих на тональных языках, таких как китайский или вьетнамский.

Исследования показали, что 60% китайцев, начиная с раннего возраста, обладают этим навыком, в то время как среди американцев этот показатель едва достигает 14%.

3. Слух работает даже во сне

Наш слух не отключается ночью. Даже когда мы спим, он продолжает функционировать, но мозг фильтрует большинство звуков, чтобы они не мешали отдыху.

Однако на важные сигналы, например, на шепот или звук падения, мы мгновенно реагируем, что обеспечивает безопасность.

4. Потеря слуха и риск деменции

Исследования показали, что потеря слуха может привести к ухудшению когнитивных функций. Меньше звуковых сигналов — меньше стимуляции для мозга, что может повысить риск деменции.

Кроме того, проблемы со слухом приводят к социальной изоляции, что также отрицательно сказывается на мозговой активности.

5. Правое и левое ухо обрабатывают звук по-разному

Каждое ухо передает звуки в противоположные полушария мозга. Правое ухо обрабатывает звуки, связанные с речью, а левое — интонации и эмоции.

Это объясняет, почему мы часто поворачиваем правое ухо, когда слушаем важные разговоры или на публике.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

