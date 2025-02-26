Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запрещённый приём: как выбрать дизельную машину, чтобы не пожалеть через год
Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие
Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров
Теряете скорость интернета? Возможно, виноваты эти два кухонных прибора
Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это
Двойная выгода: как солнечные панели улучшают местные экосистемы в Китае
Тренируетесь, но не худеете? Вот главные ошибки, которые вы совершаете
Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда
Анна Семенович высказалась о заработках жениха

Почему наш голос на записи звучит так странно: 5 неожиданных фактов о слухе

2:26
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы не любим свой голос на записи? Или как наш слух продолжает работать, даже когда мы спим? В мире слуховой системы много удивительных фактов, о которых не так часто говорят.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

1. Почему нам не нравится голос на записи?

Когда мы говорим, наш голос достигает ушей двумя путями. Во-первых, звуковые волны идут по воздуху, через барабанную перепонку и слуховой проход, заставляя их колебаться.

Во-вторых, колебания передаются через кости черепа, что делает голос более глубоким и насыщенным. В записи же этого эффекта нет, и поэтому мы слышим свой голос высоко и чуждо. Эта разница вызывает дискомфорт.

2. Абсолютный слух у носителей тональных языков

Абсолютный слух — это способность точно определить высоту любой ноты. Это качество встречается чаще у людей, говорящих на тональных языках, таких как китайский или вьетнамский.

Исследования показали, что 60% китайцев, начиная с раннего возраста, обладают этим навыком, в то время как среди американцев этот показатель едва достигает 14%.

3. Слух работает даже во сне

Наш слух не отключается ночью. Даже когда мы спим, он продолжает функционировать, но мозг фильтрует большинство звуков, чтобы они не мешали отдыху.

Однако на важные сигналы, например, на шепот или звук падения, мы мгновенно реагируем, что обеспечивает безопасность.

4. Потеря слуха и риск деменции

Исследования показали, что потеря слуха может привести к ухудшению когнитивных функций. Меньше звуковых сигналов — меньше стимуляции для мозга, что может повысить риск деменции.

Кроме того, проблемы со слухом приводят к социальной изоляции, что также отрицательно сказывается на мозговой активности.

5. Правое и левое ухо обрабатывают звук по-разному

Каждое ухо передает звуки в противоположные полушария мозга. Правое ухо обрабатывает звуки, связанные с речью, а левое — интонации и эмоции.

Это объясняет, почему мы часто поворачиваем правое ухо, когда слушаем важные разговоры или на публике.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скорлупа в огороде — как бронежилет для почвы и кошмар для вредителей
Садоводство, цветоводство
Скорлупа в огороде — как бронежилет для почвы и кошмар для вредителей Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Запрещённый приём: как выбрать дизельную машину, чтобы не пожалеть через год
Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие
Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров
Почему наш голос на записи звучит так странно: 5 неожиданных фактов о слухе
Теряете скорость интернета? Возможно, виноваты эти два кухонных прибора
Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это
Двойная выгода: как солнечные панели улучшают местные экосистемы в Китае
Тренируетесь, но не худеете? Вот главные ошибки, которые вы совершаете
Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда
Анна Семенович высказалась о заработках жениха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.