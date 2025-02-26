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Смертельные бактерии больше не победят: новый антибиотик ставит точку в гонке

2:22
Наука

Антибиотики становятся всё менее эффективными, и учёные вынуждены разрабатывать новые лекарства для борьбы с бактериями. Но этот процесс напоминает гонку, в которой бактерии постоянно адаптируются и вырабатывают устойчивость.

Бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бактерии

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне предложили новый подход, который может радикально изменить ситуацию.

Новый подход в лечении бактериальных инфекций

Совсем недавно в Журнале Американского химического общества было опубликовано исследование, которое может стать поворотным моментом в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Исследователи разработали препарат, способный остановить бактерии на молекулярном уровне до того, как они нанесут вред организму.

Суть проблемы и новый шаг в борьбе с инфекциями

Современные антибиотики становятся всё менее эффективными.

"Большая проблема в том, что бактерии учат нас новые способы защиты". — отмечает кандидат наук в области химии София Падилья, ведущий автор работы.

Каждый год в США от устойчивых к антибиотикам инфекций умирает около 35 000 человек.

Для борьбы с этим учёные предложили новый вариант ванкомицина — антибиотика, который используется только в самых крайних случаях.

Этот препарат воздействует на две разные части молекулы на поверхности бактерий, блокируя их способность к защите. Такой подход затруднит развитие устойчивости к лекарствам.

Гонка вооружений в медицине

"Гонка вооружений с бактериями — это дорогая и бесконечная задача", — говорит Падилья.

Разработка новых антибиотиков занимает много времени и средств, но даже самые лучшие лекарства не могут гарантировать долгосрочную защиту.

Новая версия ванкомицина может стать решением этой проблемы, позволяя остановить бактерии ещё до того, как они успеют приспособиться.

Что нас ждёт в будущем?

Учёные надеются, что их исследование вдохновит других на создание инновационных антибиотиков, которые смогут обойти текущие механизмы устойчивости бактерий.

"Важно не просто модифицировать старые препараты, а искать совершенно новые подходы", — подытоживает Падилья.

Уточнения

Ванкомицин — антибиотик из группы трициклических гликопептидов, выделенный из Амиколатопсис восточный (Amycolatopsis orientalis).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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