Смертельные бактерии больше не победят: новый антибиотик ставит точку в гонке

Антибиотики становятся всё менее эффективными, и учёные вынуждены разрабатывать новые лекарства для борьбы с бактериями. Но этот процесс напоминает гонку, в которой бактерии постоянно адаптируются и вырабатывают устойчивость.
Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне предложили новый подход, который может радикально изменить ситуацию.
Совсем недавно в Журнале Американского химического общества было опубликовано исследование, которое может стать поворотным моментом в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.
Исследователи разработали препарат, способный остановить бактерии на молекулярном уровне до того, как они нанесут вред организму.
Современные антибиотики становятся всё менее эффективными.
"Большая проблема в том, что бактерии учат нас новые способы защиты". — отмечает кандидат наук в области химии София Падилья, ведущий автор работы.
Каждый год в США от устойчивых к антибиотикам инфекций умирает около 35 000 человек.
Для борьбы с этим учёные предложили новый вариант ванкомицина — антибиотика, который используется только в самых крайних случаях.
Этот препарат воздействует на две разные части молекулы на поверхности бактерий, блокируя их способность к защите. Такой подход затруднит развитие устойчивости к лекарствам.
"Гонка вооружений с бактериями — это дорогая и бесконечная задача", — говорит Падилья.
Разработка новых антибиотиков занимает много времени и средств, но даже самые лучшие лекарства не могут гарантировать долгосрочную защиту.
Новая версия ванкомицина может стать решением этой проблемы, позволяя остановить бактерии ещё до того, как они успеют приспособиться.
Учёные надеются, что их исследование вдохновит других на создание инновационных антибиотиков, которые смогут обойти текущие механизмы устойчивости бактерий.
"Важно не просто модифицировать старые препараты, а искать совершенно новые подходы", — подытоживает Падилья.
Ванкомицин — антибиотик из группы трициклических гликопептидов, выделенный из Амиколатопсис восточный (Amycolatopsis orientalis).
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