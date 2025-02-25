Вы спасаете кожу, но убиваете океан: что не так с солнцезащитными кремами

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнцезащитные кремы, защищающие нашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения, могут наносить серьёзный ущерб морской экосистеме. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Marine Pollution Bulletin, подчёркивает необходимость срочного изучения воздействия этих средств на обитателей морей.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Море

Химические угрозы для океанов

Состав солнцезащитных кремов включает химические соединения, известные как псевдоустойчивые загрязнители. Они предназначены для блокировки УФ-лучей, но при попадании в водную среду способны вызывать обесцвечивание и деформацию кораллов, а также снижать фертильность рыб. Ежегодно в зоны коралловых рифов попадает от 6 до 14 тысяч тонн УФ-фильтров, что вызывает серьёзные опасения у учёных.

Масштабы проблемы

Глобальный рынок солнцезащитных средств стремительно растёт, и, по прогнозам, к 2028 году его объём достигнет 13,6 миллиарда долларов. Согласно исследованию, при условии, что 50% нанесённого крема смывается, один пляж с тысячей посетителей может «обогатить» океан на 35 килограммов солнцезащитного средства в день.

Влияние на морскую жизнь

Основной компонент многих УФ-фильтров — бензофенон-3 — признан стойким, биоаккумулирующимся и токсичным веществом. Его подозревают в способности нарушать гормональный баланс у морских организмов. Эти соединения обнаружены в морских экосистемах по всему миру: от популярных туристических мест до удалённых уголков Антарктики.

Неэффективность очистки сточных вод

Традиционные методы очистки сточных вод, такие как озонирование, не способны эффективно снижать токсичность УФ-фильтров. Кроме того, использование переработанной воды в сельском хозяйстве приводит к попаданию этих загрязнителей в почву и, в конечном итоге, обратно в водные экосистемы через сток.

Призыв к действию

Учёные настоятельно рекомендуют провести комплексные исследования, чтобы детально изучить влияние компонентов солнцезащитных кремов на различные стадии развития морских организмов и экосистемы в целом. Только так можно будет разработать эффективные стратегии по сохранению морской жизни и минимизации негативного воздействия этих, казалось бы, безобидных средств защиты.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

