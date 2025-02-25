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Мозг играет не по правилам: как его форма решает вашу судьбу

2:07
Наука

Может ли форма вашего мозга рассказать о вашем уровне интеллекта? Австралийские учёные уверены, что да. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает, что геометрия мозга играет решающую роль в когнитивных способностях, оказывая даже большее влияние, чем нейронные связи.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Вибрации мозга и его архитектура

Человеческий мозг состоит из миллиардов нейронов, которые передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Эти связи формируют нейронные пути, изменяющиеся с каждым новым опытом. Повторение опыта делает связи прочнее, превращая их в устойчивые когнитивные модели.

Чтобы изучить влияние структуры мозга на интеллект, исследователи проанализировали более 10 000 МРТ-сканирований. Они исследовали, как мозг вибрирует и колеблется во время различных задач.

"Колебания мозга определяются его структурными, геометрическими и анатомическими особенностями", — поясняет Кевин Акино, специалист из BrainKey и Сиднейского университета.

Форма мозга как ключ к его функциям

Учёные сравнили различные модели активности мозга и выяснили, что его форма и кривизна критически влияют на когнитивные способности. Это напоминает принцип работы музыкального инструмента: форма барабана определяет, какие звуки он издаёт.

"Мы обнаружили, что колебания, зависящие от геометрии мозга, являются основным анатомическим ограничением его функций", — отмечает Алекс Форнито, профессор Университета Монаша.

Новые перспективы для науки

Это открытие может значительно продвинуть понимание работы мозга, процессов старения и даже рисков развития неврологических и психических заболеваний.

"Результаты открывают путь к пониманию функционирования мозга и потенциальных угроз для его здоровья", — заключают авторы исследования.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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