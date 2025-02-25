Легендарное растение, спасающие берега от разрушения

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Posidonia oceanica - уникальное морское растение, которое встречается исключительно в водах Средиземного моря. Это не просто подводная трава, а важный элемент экосистемы, обеспечивающий кислород, защищающий береговую линию и служащий убежищем для множества морских видов.

Фото: Wikimedia Commons by Melina Marcou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Posidonia oceanica, морские водоросли:

Ключевые экологические функции Posidonia oceanica:

Обогащает воду кислородом, создавая благоприятные условия для морской жизни.

Формирует густые подводные луга, которые становятся домом и кормовой базой для различных морских организмов.

Смягчает силу волн и препятствует эрозии берегов, что особенно важно для прибрежных экосистем.

Чтобы сохранить эти подводные леса, Агентство по охране окружающей среды Лигурии (ARPAL) ведет регулярный мониторинг Posidonia oceanica с 2002 года. Исследования охватывают 19 пастбищ, а проверки проводятся раз в три года.

Как оценивается состояние Posidonia oceanica? Для мониторинга используются современные методы, включая:

Индекс PREI (Posidonia oceanica Rapid Evaluation Index), позволяющий быстро оценить состояние луга.

Геотегированные подводные видеоматериалы, фиксирующие изменения в экосистеме.

На данный момент луга Posidonia oceanica, расположенные в водах Западной Лигурии, демонстрируют хорошее экологическое состояние, что является обнадеживающим сигналом. Однако природные процессы вызывают у людей вопросы: например, скопления выброшенных на берег листьев Posidonia oceanica нередко вызывают недоумение. ARPAL работает над разработкой устойчивых стратегий управления этими природными накоплениями.

Что делать с выброшенной на берег Posidonia oceanica?

В рамках исследований были разработаны руководящие принципы для управления такими скоплениями. Специалисты активно работают над защитой побережья в районе Западной Лигурии, чтобы минимизировать негативное воздействие и повысить осведомленность местных жителей о важности Posidonia oceanica.

Этот уникальный морской организм остается незаменимым союзником Средиземного моря, поддерживая его здоровье и устойчивость.

Уточнения

Посидо́ния (лат. Posidonia) — род морских травянистых растений (так называемых «морских трав»), единственный род семейства Посидо́ниевые (Posidoniaceae). Род включает около десяти видов.

