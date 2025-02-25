Грибы, которые питаются радиацией: чернобыльская флора бросает вызов науке

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1991 году, спустя пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС, учёные обнаружили необычные чёрные грибы, растущие прямо на стенах разрушенного реактора. Они не просто выживали в экстремальных условиях, но и активно развивались под воздействием радиации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Позже выяснилось, что они способны преобразовывать радиационное излучение в энергию с помощью меланина — так же, как растения используют хлорофилл для фотосинтеза.

Как грибы научились использовать радиацию

Первые исследования проводились в 2007 году под руководством Артура Касадевалла. Его команда изучила механизм работы грибов и обнаружила, что радиация ускоряет их рост.

"Некоторые виды грибов действительно могут существовать, используя в качестве источника энергии исключительно радиоактивное излучение", — заявил он.

Эта способность делает их потенциально ценными для различных сфер науки — от экологии до защиты людей от радиационного воздействия.

Космос и радиотрофные грибы

Уникальные свойства грибов привлекли внимание космических исследователей. В 2020 году учёные из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины начали тестировать гриб Cladosporium sphaerospermum в условиях микрогравитации на Международной космической станции.

Эксперименты показали, что гриб способен поглощать радиацию и снижать её уровень в окружающем пространстве. Исследователи рассматривают возможность использования таких организмов для защиты астронавтов от космической радиации во время дальних полётов, например, на Марс.

Как эти грибы могут помочь на Земле

Радиотрофные грибы могут быть полезны не только в космосе. На Земле их рассматривают как перспективный инструмент для:

Очистки территорий с высоким уровнем радиации.

Разработки новых методов защиты людей, работающих в зонах повышенной радиации.

Создания лекарств для уменьшения вреда от радиотерапии у онкологических пациентов.

Что ждёт нас в будущем

Грибы, обнаруженные в Чернобыле, уже сейчас меняют представление о радиации. Если их свойства удастся использовать в промышленных масштабах, это может открыть новые возможности для медицины, экологии и космонавтики.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

