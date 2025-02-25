Грибы, которые питаются радиацией: чернобыльская флора бросает вызов науке

В 1991 году, спустя пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС, учёные обнаружили необычные чёрные грибы, растущие прямо на стенах разрушенного реактора. Они не просто выживали в экстремальных условиях, но и активно развивались под воздействием радиации.
Позже выяснилось, что они способны преобразовывать радиационное излучение в энергию с помощью меланина — так же, как растения используют хлорофилл для фотосинтеза.
Первые исследования проводились в 2007 году под руководством Артура Касадевалла. Его команда изучила механизм работы грибов и обнаружила, что радиация ускоряет их рост.
"Некоторые виды грибов действительно могут существовать, используя в качестве источника энергии исключительно радиоактивное излучение", — заявил он.
Эта способность делает их потенциально ценными для различных сфер науки — от экологии до защиты людей от радиационного воздействия.
Уникальные свойства грибов привлекли внимание космических исследователей. В 2020 году учёные из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины начали тестировать гриб Cladosporium sphaerospermum в условиях микрогравитации на Международной космической станции.
Эксперименты показали, что гриб способен поглощать радиацию и снижать её уровень в окружающем пространстве. Исследователи рассматривают возможность использования таких организмов для защиты астронавтов от космической радиации во время дальних полётов, например, на Марс.
Радиотрофные грибы могут быть полезны не только в космосе. На Земле их рассматривают как перспективный инструмент для:
Грибы, обнаруженные в Чернобыле, уже сейчас меняют представление о радиации. Если их свойства удастся использовать в промышленных масштабах, это может открыть новые возможности для медицины, экологии и космонавтики.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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