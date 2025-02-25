Лёд исчезает, как только касается воды: что происходит с озером Балатон этой зимой

В феврале 2025 года озеро Балатон осталось безо льда, несмотря на морозную погоду. В отличие от мелких водоёмов, которые покрылись льдом, крупнейшее озеро Венгрии лишь частично обледенело в бухтах и портах. В чём же причина такой аномалии?
По данным компании HungaroMet, Балатон обладает способностью долго удерживать тепло. Днём вода впитывает солнечную энергию, а ночью остывает медленнее, чем почва. Даже если воздух становится ледяным, более глубокие слои воды сохраняют накопленное тепло.
Кроме того, в феврале 2025 года в Венгрии стояла ясная и сухая погода, без тумана и плотной облачности. Это означало, что солнечные лучи беспрепятственно проникали в воду, нагревая её, в то время как поверхность земли прогревалась всего на 1-2 см.
В некоторые зимы Балатон действительно покрывался льдом. Например, в 2016–2017 годах, когда холодный фронт принёс особенно низкие температуры, озеро замёрзло. Иногда при сильном и продолжительном ветре вода замерзает неравномерно, образуя ледяную кашу.
Однако в этом году температура воды на глубине не опускалась ниже 1°C, что не позволило льду сформироваться на всей поверхности озера.
Климатологи считают, что с изменением погодных условий Балатон будет замерзать всё реже. Потепление, уменьшение облачности и продолжительные солнечные дни мешают образованию льда.
Так что, несмотря на морозные ночи, озеро продолжает оставаться незамерзающим феноменом, доказывая, насколько важна способность воды сохранять тепло.
О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).
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