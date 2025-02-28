Где были математики все эти годы? Две девочки решили древнюю задачу по-новому

Две американские школьницы, Не'Кия Джексон и Кальцея Джонсон, совершили прорыв в математике, представив новое доказательство теоремы Пифагора с использованием тригонометрии — подход, который ранее считался невозможным.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Их работа, начатая в 2022 году, была признана научным сообществом и опубликована в журнале American Mathematical Monthly в октябре 2024 года.

Невозможное стало возможным

Теорема Пифагора, утверждающая, что сумма квадратов длин катетов прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы, известна более 2000 лет. Однако использование тригонометрии для её доказательства долгое время считалось невозможным из-за риска логической ошибки, известной как "круговое рассуждение".

Джексон и Джонсон смогли обойти эту проблему, применив теорему синусов без опоры на саму теорему Пифагора.

Путь к признанию

В 2023 году, будучи старшеклассницами, Джексон и Джонсон представили своё доказательство на заседании Американского математического общества. Их работа вызвала широкий интерес и прошла тщательное рецензирование, что привело к её публикации в авторитетном математическом журнале.

В дополнение к первоначальному доказательству, они предложили ещё девять новых способов доказательства теоремы Пифагора с использованием тригонометрии, расширяя горизонты математических исследований.

Вдохновение для будущих поколений

История Джексон и Джонсон подчёркивает, что наука открыта для всех, независимо от возраста. Их успех служит напоминанием о том, что свежий взгляд и упорство могут привести к значительным открытиям, даже в таких устоявшихся областях, как математика.

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