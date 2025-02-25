Крушение в небе — как люди выжили в одной из самых ужасных авиакатастроф 20 века

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В 1988 году, 28 апреля, авиакомпания Aloha Airlines выполняла внутренний рейс на Гавайях. Полет длился всего 35 минут, однако чуть более чем через 23 минуты после взлета произошло нечто неожиданное и ужасающее: крыша Boeing 737 на высоте 7 тысяч футов внезапно обрушилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет

Согласно новостным сообщениям того времени, пассажиры внезапно ощутили штормовой ледяной ветер. Давление в салоне исчезло, и на борту раздался оглушительный шум. Верхняя часть фюзеляжа Boeing 737 с громким треском отделилась, и пассажиры оказались под открытым небом.

Капитан Роберт Шорнстаймер и второй пилот немедленно начали действовать, несмотря на критическую ситуацию. Самолёт находился на высоте 7 тысяч метров, где уровень кислорода в воздухе был крайне низок, а температура ниже -40 градусов по Цельсию. Пассажиры не успели надеть кислородные маски.

58-летний бортпроводник Кларабель Лансинг, сидевший в первых рядах, был выброшен за борт внезапным скачком давления. Его тело так и не было найдено.

К счастью, все пассажиры были пристегнуты ремнями, поэтому никто не был выброшен из самолета воздушным потоком.

На борту находился астроном, который позже вспоминал, как произошел "большой взрыв" и как плоская деформация в образовавшемся зазоре неуклонно увеличивалась. Капитан сразу осознал опасность: если не уменьшить высоту, пассажиры могли потерять сознание из-за недостатка кислорода. Он решил снизить самолет до 3 тысяч метров, где можно было безопасно дышать.

Самолет Boeing 737 в конечном итоге был взят под контроль и направлен в резервный аэропорт Мауи, но испытания для экипажа еще не закончились. Шасси не раскрылись должным образом, и пилотам пришлось совершить дополнительный круг. Кроме того, левый двигатель полностью заглох. Несмотря на это, капитан и второй пилот успешно посадили самолет. Из 94 пассажиров на борту 65 человек получили ранения, но все выжили, что стало настоящим чудом, учитывая масштаб повреждений.

Испытания показали, что самолет эксплуатировался 20 лет, и постоянные экстремальные условия, соленый морской воздух, высокая влажность и усталость металла значительно ослабили его конструкцию. Деформация панелей в небольших трещинах, вызванная большой высотой и перепадом давления, в конечном итоге привела к катастрофическому разрушению.

После этой аварии в авиационной отрасли были введены более строгие проверки, особенно при осмотре состояния конструкции старых самолетов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Уточнения

Происшествие с Boeing 737 над Кахулуи — авиационное происшествие, произошедшее в четверг 28 апреля 1988 года.

