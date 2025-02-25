Ученые отправляют зонд на Луну, который будет искать воду

На Луну за водой: космический зонд отправится исследовать поверхность

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На Луну отправят зонд, чтобы исследовать поверхность. Двухлетняя миссия должна вскоре начаться. Цель – поиск воды на поверхности. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Веб-сайт НАСА Луна

Недавно ученые обнаружили убедительные доказательства того, что на Луне имеется значительное количество воды.

Некоторые астрономы считают, что лунная вода может сыграть ключевую роль в планах по созданию колоний на Луне. Предположительно, используя энергию, которую смогут вырабатывать солнечные электростанциями, воду можно будет превратить в водород и кислород. Первый затем будет использоваться в качестве топлива, в то время как второй позволит астронавтам дышать.

До недавнего времени считалось, что молекулы воды, доставленные на Луну метеоритами и кометами, быстро разлагаются под воздействием солнечного света на водород и кислород, которые затем улетают в космос. Однако недавно несколько роботизированных зондов обнаружили доказательства того, что вода, главным образом в виде льда, присутствует в довольно больших количествах.

В некоторых глубоких кратерах в полярных областях Луны, которые никогда не освещаются Солнцем, были обнаружены запасы льда. Эти районы остаются постоянно затемненными, что создает условия для сохранения льда.

Уточнения

Гидросфера Луны — совокупность всех водных ресурсов естественного происхождения на поверхности и внутри Луны.

