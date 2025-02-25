Ученые отправляют зонд на Луну, который будет искать воду

На Луну отправят зонд, чтобы исследовать поверхность. Двухлетняя миссия должна вскоре начаться. Цель – поиск воды на поверхности. Об этом пишет The Guardian.
Недавно ученые обнаружили убедительные доказательства того, что на Луне имеется значительное количество воды.
Некоторые астрономы считают, что лунная вода может сыграть ключевую роль в планах по созданию колоний на Луне. Предположительно, используя энергию, которую смогут вырабатывать солнечные электростанциями, воду можно будет превратить в водород и кислород. Первый затем будет использоваться в качестве топлива, в то время как второй позволит астронавтам дышать.
До недавнего времени считалось, что молекулы воды, доставленные на Луну метеоритами и кометами, быстро разлагаются под воздействием солнечного света на водород и кислород, которые затем улетают в космос. Однако недавно несколько роботизированных зондов обнаружили доказательства того, что вода, главным образом в виде льда, присутствует в довольно больших количествах.
В некоторых глубоких кратерах в полярных областях Луны, которые никогда не освещаются Солнцем, были обнаружены запасы льда. Эти районы остаются постоянно затемненными, что создает условия для сохранения льда.
Гидросфера Луны — совокупность всех водных ресурсов естественного происхождения на поверхности и внутри Луны.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.