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Бомба на борту — почему ряд международных аэропортов отказался помогать пассажирскому рейсу?

2:23
Наука

Рейс American Airlines, следовавший из Нью-Йорка в Дели, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Риме. Инцидент произошёл в воскресенье, 23 февраля, после того как компания получила сообщение о возможной угрозе на борту самолёта.

Салон самолета
Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Салон самолета

Вместо того чтобы продолжить путь до Индии, Boeing 787 Dreamliner направился в аэропорт Фьюмичино, что вызвало вопросы у пассажиров и экспертов.

На момент изменения курса самолёт уже находился над Каспийским морем, всего в трёх часах полёта от Дели. Однако, согласно заявлению авиакомпании, решение о перенаправлении было принято из соображений безопасности. Угроза, о которой сообщили, предполагала наличие бомбы на борту.

Интересно, что вместо ближайших аэропортов, таких как Баку в Азербайджане или Стамбул в Турции, пилоты выбрали Рим. Представитель American Airlines объяснил, что индийские протоколы безопасности запрещают посадку самолёта с подозрением на угрозу без предварительной проверки. Поскольку Дели не мог принять рейс, авиакомпания решила направить самолёт в Рим, где у неё есть инфраструктура для оперативного решения подобных ситуаций.

После посадки в Риме угроза была признана "очень ненадёжной", однако до этого момента рейс сопровождали два истребителя Eurofighter ВВС Италии. Это соответствует итальянским протоколам безопасности, которые требуют сопровождения любого самолёта, сообщившего о проблемах на борту.

Почему же American Airlines не выбрал ближайшие аэропорты? Как пояснили в компании, в Баку и Стамбуле у них нет необходимой инфраструктуры для оперативного решения таких инцидентов. В Риме же авиакомпания выполняет несколько рейсов в день и может рассчитывать на поддержку местных служб.

Этот случай вновь поднимает вопросы о протоколах безопасности в авиации и о том, как авиакомпании принимают решения в критических ситуациях. Пассажиры, находившиеся на борту, остались в недоумении: почему, если угроза была ненадёжной, самолёт не продолжил путь до Дели? Ответ, как оказалось, кроется в строгих правилах, которые не позволяют рисковать безопасностью людей.

Уточнения

American Airlines Inc.— национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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