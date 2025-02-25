Небезопасная сеть— криптовалютная биржа пытается вернуть беспрецедентные 1,5 миллиарда долларов

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Криптовалютная биржа Bybit, одна из крупнейших в мире, столкнулась с масштабной хакерской атакой, в результате которой злоумышленники похитили $1,5 млрд. Это событие уже называют крупнейшим цифровым ограблением в истории.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

После инцидента платформа обратилась за помощью к ведущим экспертам в области кибербезопасности и криптоаналитики, предложив вознаграждение в размере 10% от возвращённой суммы, что может составить до $140 млн.

По данным компании, злоумышленник получил доступ к кошельку Ethereum, одной из самых популярных криптовалют, и перевёл средства на неизвестный адрес. Взлом произошёл во время стандартной операции по переводу средств с "холодного" (офлайн) кошелька на "тёплый", используемый для ежедневных торгов. При этом другие кошельки платформы остались нетронутыми.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что компания готова компенсировать ущерб всем пострадавшим клиентам, даже если украденные средства не будут возвращены. Он отметил, что Bybit располагает активами на сумму $20 млрд и сможет покрыть убытки самостоятельно или с помощью партнёров.

Однако новость о взломе вызвала волну беспокойства среди пользователей платформы. Количество запросов на вывод средств резко возросло, превысив 350 тысяч, что привело к задержкам в обработке операций.

Инцидент также повлиял на рынок криптовалют: стоимость Ethereum временно упала на 4%, но затем почти восстановилась. Тем не менее, атака стала серьёзным ударом для индустрии, которая только начала восстанавливаться после периода нестабильности.

В некоторых источниках предполагают, что за атакой могут стоять северокорейские государственные хакеры, такие как группа Lazarus, которую ранее обвиняли в аналогичных крупных кражах. Например, в 2022 году они похитили $615 млн у блокчейн-проекта Ronin Group.

Bybit пообещала коренным образом пересмотреть свою систему безопасности и стать более надёжным партнёром для криптосообщества. В заявлении компании подчеркивается, что она полна решимости преодолеть последствия взлома и восстановить доверие пользователей.

Подобная ситуация вновь поднимает вопросы о безопасности криптовалютных платформ и необходимости более строгого регулирования отрасли, особенно на фоне обещаний Дональда Трампа сделать США мировым центром криптовалют.