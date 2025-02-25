Лягушки: их глаза настолько чувствительны, что могут обнаружить один фотон света

Метаморфозы, происходящие у этих существ, напоминают человеческие трансформации гораздо больше, чем преображения бабочек, так как в них проявляется так много всего, а процесс полной метаморфозы у бабочек происходит скрыто и незаметно.

Фото: Openverse by zleng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летающая лягушка Уоллеса

У некоторых видов лягушек светочувствительность глаз так высока, что они способны уловить даже один единственный фотон. Чтобы удостовериться в этом, ученые провели эксперимент, в ходе которого рассекли глаз лягушки и удалили хрусталик. Если вам когда-либо приходилось заниматься препарированием глаз на занятиях по биологии, вы, вероятно, помните, что хрусталик имеет довольно простую структуру и не напоминает другие органы. Это твердый и прозрачный элемент, лишенный кровоснабжения и крови, который выглядит как стеклянная бусина и работает, будучи неодушевленным, во многом аналогично стеклу, в отличие от большинства других тканей, находящихся в нашем теле (разве что зубы можно сравнить с ножами). Когда вы смотрите через линзу, окружающий вас класс предстает перед вами четким, но инвертированным.

Если лягушка окажется в космосе и начнет удаляться от солнца, то вскоре она будет замечать не уменьшающуюся звезду, а лишь мельчайшие искорки света: отдельные фотоны. Это происходит из-за того, что по мере удаления фотонов от источника они становятся все более разбросанными на больших расстояниях, и они будут попадать в глаза лягушки все реже.

Уточнения

Фото́н — фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия. Это безмассовая частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света.

