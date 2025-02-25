Морские волны становятся выше, показывает новое исследование

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Волны на поверхности морей и океанов возникают главным образом из-за воздействия ветра. Неравномерное давление ветра вызывает колебания на поверхности воды.

Море
Фото: Веб-сайт НАСА
Море

Поскольку глобальное потепление порождает более сильные ветры и штормы, что приводит к возникновению более крупных и мощных волн.  открытом океане сильные ветры могут гнать воду на большие расстояния, иногда на сотни и тысячи километров.

Глобальное потепление порождает более сильные ветры и штормы, это приводит к возникновению более крупных и мощных волн. Волны также могут быть вызваны сейсмическими явлениями, такими как землетрясения и извержения вулканов. Волны, создаваемые этими явлениями, могут быть огромными. Об этом пишет The Guardian.

В период с 1985 по 2018 год высота волн в Южном океане увеличилась на 30 сантиметров. Ученый Марк Хемер и его коллеги предсказывают, что без существенного сокращения выбросов углекислого газа этот процесс будет продолжаться. Об этом пишет The Guardian.

Даже в тех частях света, где прогнозируется снижение высоты волн, вероятно, произойдут изменения в частоте, длине или направлении волн. 

Уточнения

Состояние моря используется в океанографии при определении состояния свободной поверхности больших массивов воды: крупных озёр, морей и океанов.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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