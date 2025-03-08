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Не просто тропа: 1000 лет истории под нашими ногами

4:05
Наука

Лазерные технологии помогли ученым обнаружить древнюю дорогу, которой по примерным оценкам около 1000 лет.

Песок
Фото: unsplash.com by Bervan Ince, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Песок

Она находится неподалеку от каньона Чако в Нью-Мексико и, по мнению исследователей, играла важную ритуальную роль для коренных народов. Дорога связывала природные источники и совпадала с точкой восхода солнца в день зимнего солнцестояния.

Ранее считалось, что дорога в местности Гаско использовалась для связи поселений, но новое исследование показало, что она значительно длиннее, чем предполагалось, и у нее есть параллельный маршрут. Обе дороги ориентированы таким образом, что в день зимнего солнцестояния солнце восходит точно над священной для коренных народов горой Тейлор.

Исследователи полагают, что дороги, построенные представителями культуры Чако, были не просто путями сообщения, а частью сложной системы верований.

"Одна из действительно захватывающих вещей в работе, которую мы проводим с дорогами Чако, заключается в том, что они заставляют нас переосмыслить, чем может быть дорога, что она может означать", — рассказал Live Science археолог Роберт Вайнер из Дартмутского колледжа.

Как нашли дорогу

Исследователи использовали данные лидарного сканирования — технологии, которая с помощью лазерных импульсов позволяет "увидеть" скрытые под растительностью структуры. Это позволило установить, что известный путь в Гаско гораздо длиннее, чем считалось раньше: его протяженность около 6 км, а не несколько сотен метров.

Также была обнаружена вторая, почти параллельная дорога, и остатки подковообразной каменной стены, которая могла быть святилищем. Результаты исследования опубликованы 24 января в журнале Antiquity.

Загадочная культура Чако

Культура Чако существовала на Юго-Западе США примерно с 850 по 1250 годы. По одной из гипотез, она могла возникнуть как религиозное движение среди местного населения, однако подробности их верований остаются загадкой.

Чакоанцы оставили после себя монументальные строения, в том числе масштабные пуэбло в каньоне Чако. Однако их цивилизация пришла в упадок из-за продолжительных засух и социальных кризисов. Потомками этого народа являются современные хопи, зуни и дине (навахо).

Зачем они строили дороги

Вайнер отмечает, что параллельные дороги встречаются и в других местах, что может указывать на важность дуализма в их космологии. Дороги Чако не были обычными путями — их ширина доходила до 9 метров, при этом культура не использовала колесные повозки или вьючных животных.

Некоторые дороги имели лестницы и пандусы, а вдоль маршрутов находили насыпи из песчаника. Две святилища рядом с дорогами — одно известное ранее и одно открытое недавно — вероятно, служили местами ритуалов. Есть предположение, что одна дорога использовалась зимой, а вторая — летом.

Хотя дороги могли выполнять утилитарные функции, например, для транспортировки древесины, основной их задачей, судя по всему, было ритуальное значение.

Почему это важно

Антрополог Стивен Лексон из Университета Колорадо в Боулдере, эксперт по культуре Чако, не принимавший участия в исследовании, отмечает, что сеть древних дорог образует уникальную археологическую зону размером примерно с целый штат.

"География владений Чако уникально сохранилась благодаря дорогам, как и большая часть их космологии", — подчеркнул он.

Однако ученый предупреждает, что современные энергетические проекты на этих землях угрожают древним маршрутам. "Мы рискуем потерять ключевую главу истории пуэбло и навахо", — заявил он.

Уточнения

Дре́вний мир — период в истории человечества, выделяемый между доисторическим периодом и началом средних веков в Европе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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