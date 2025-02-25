Звезда взорвалась, оставив после себя туманность. Как выглядит туманность?

Звезда, масса которой в 20 раз превышает массу Солнца, взорвалась примерно 10 000 лет назад, оставив после себя туманность Вуаль.
Туманность Вуаль — это обширная область остатков сверхновой звезды в созвездии Лебедя, которая образовалась около 8000-10000 лет назад. Эта великолепная туманность находится на расстоянии примерно 2400 световых лет от Земли.
Когда сверхновая взорвалась, она выбросила в космос огромное количество материала, который, сталкиваясь с межзвёздной средой, создал сложные структуры, которые мы наблюдаем сегодня. Об этом пишет Scitechdaily.
Недавно телескоп "Хаббл" сделал несколько новых снимков туманности, позволяющие лучше понять ее размер. Объединение этих снимков с наблюдениями "Хаббла" за 1994 год позволят лучше понять динамику изменений в туманности.
Туманность Вуаль — диффузная туманность в созвездии Лебедя, огромный и относительно тусклый остаток сверхновой звезды.
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