На Марсе нашли следы древнего океана, куда он пропал?

Жидкость текла в изобилии: на Марсе нашли следы древнего океана, куда он пропал?

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то Марс был настолько богат водой, что на нем были не только озера, но и океаны. Наблюдения с помощью георадара выявили подземные образования, которые соответствовали "пляжам" на Марсе 4 миллиарда лет назад. Об этом пишет ScienceAlert.

Фото: Веб-сайт НАСА Марс

Китайско-американская команда, возглавляемая инженером Цзяньхуэем Ли и геологом Хай Лю, провела обширные исследования и установила, что на Марсе были океаны и реки.

На сегодняшний день это одно из лучших свидетельств того, что когда-то Марс был настолько влажным, что на нем были моря. Ученые заявляют, что нашли места, которые похожи на дельты древних рек.

Было бы легко поверить, что Марс всегда был шаром из сухого камня, однако все больше и больше свидетельств свидетельствует о том, что когда-то на поверхности Марса была не просто жидкая вода, но и что жидкость текла в изобилии. Остается еще много вопросов. Сколько там было воды? Куда она делась?

Новое открытие подтверждает предположение о том, что в прошлом условия на Марсе были пригодны для жизни, и указывает на место, где можно искать признаки древней жизни.

Большая часть воды на Марсе, возможно, была поглощена его недрами, где она и скрывается сегодня в виде огромных, недоступных резервуаров жидкости, об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на данные исследований.

Уточнения

На сегодняшний день межпланетные космические аппараты предоставили многочисленные свидетельства наличия воды на Марсе, начиная с миссии Маринер-9 в 1971 году.

