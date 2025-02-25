Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная
Массаж головы: секрет быстрого роста волос, о котором все молчат
Экономил на масле, а потом смотрел на двигатель с тоской
Крушение в небе — как люди выжили в одной из самых ужасных авиакатастроф 20 века
Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце
Как сохранить объем волос: 5 простых шагов к идеальной прическе
Бомба на борту — почему ряд международных аэропортов отказался помогать пассажирскому рейсу?
Звезда телестройки честно ответила на вопрос, будет ли разводиться после скандала с изменами
Уникальная акула на грани исчезновения: как изменение климата угрожает её выживанию

На Марсе нашли следы древнего океана, куда он пропал?

Жидкость текла в изобилии: на Марсе нашли следы древнего океана, куда он пропал?
1:29
Наука

Когда-то Марс был настолько богат водой, что на нем были не только озера, но и океаны. Наблюдения с помощью георадара выявили подземные образования, которые соответствовали "пляжам" на Марсе 4 миллиарда лет назад. Об этом пишет ScienceAlert.

Марс
Фото: Веб-сайт НАСА
Марс

Китайско-американская команда, возглавляемая инженером Цзяньхуэем Ли и геологом Хай Лю, провела обширные исследования и установила, что на Марсе были океаны и реки.

На сегодняшний день это одно из лучших свидетельств того, что когда-то Марс был настолько влажным, что на нем были моря. Ученые заявляют, что нашли места, которые похожи на дельты древних рек.

Было бы легко поверить, что Марс всегда был шаром из сухого камня, однако все больше и больше свидетельств свидетельствует о том, что когда-то на поверхности Марса была не просто жидкая вода, но и что жидкость текла в изобилии. Остается еще много вопросов. Сколько там было воды? Куда она делась?

Новое открытие подтверждает предположение о том, что в прошлом условия на Марсе были пригодны для жизни, и указывает на место, где можно искать признаки древней жизни.

Большая часть воды на Марсе, возможно, была поглощена его недрами, где она и скрывается сегодня в виде огромных, недоступных резервуаров жидкости, об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на данные исследований.

Уточнения

На сегодняшний день межпланетные космические аппараты предоставили многочисленные свидетельства наличия воды на Марсе, начиная с миссии Маринер-9 в 1971 году.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная
Массаж головы: секрет быстрого роста волос, о котором все молчат
Экономил на масле, а потом смотрел на двигатель с тоской
Крушение в небе — как люди выжили в одной из самых ужасных авиакатастроф 20 века
Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце
Как сохранить объем волос: 5 простых шагов к идеальной прическе
Бомба на борту — почему ряд международных аэропортов отказался помогать пассажирскому рейсу?
Звезда телестройки честно ответила на вопрос, будет ли разводиться после скандала с изменами
Уникальная акула на грани исчезновения: как изменение климата угрожает её выживанию
Забудьте о врачах и лекарствах: вот что спасет от гипертонии и вирусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.