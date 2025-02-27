Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2017 году астрономы впервые зафиксировали странный космический объект, пересекший Солнечную систему. Он получил название 1I/Оумуамуа, что на гавайском означает "разведчик". Но что это было? Астероид, комета или нечто совсем иное?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пояс Койпера

Оумуамуа: неожиданный гость из межзвездного пространства

Объект был обнаружен 19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS, установленным на Гавайях. В отличие от обычных астероидов, он имел вытянутую форму, напоминающую сигару, и двигался по гиперболической траектории, что указывало на его внегалактическое происхождение.

Почему это не комета

Сначала ученые посчитали, что это необычная комета, но дальнейшие наблюдения показали, что Оумуамуа не оставляет за собой газовый след, как это делают кометы при нагреве от Солнца.

"Этот объект ведет себя совершенно не так, как мы ожидали", — отметил астрофизик из Университета Мэриленда Мэттью Найт.

Инопланетный зонд или природный феномен

Необычные свойства объекта породили множество гипотез. Некоторые ученые предположили, что он мог быть межзвездным обломком, сформированным в другой звездной системе.

Однако Авраам Лоэб, профессор Гарвардского университета, выдвинул более смелую версию. Он предположил, что Оумуамуа может быть зондом, созданным технологически развитой цивилизацией.

"Мы должны быть открытыми для всех возможностей, в том числе для того, что Оумуамуа — это артефакт внеземного происхождения", — заявил Лоэб.

Что ученые думают сейчас

Большинство специалистов склоняются к естественному происхождению объекта. Исследования показывают, что он мог образоваться в результате разрушения планетезимали в другой звездной системе.

"Наиболее вероятное объяснение — это фрагмент разрушенной экзопланеты", — считает Мишель Бэннек из Европейской южной обсерватории.

Почему это открытие важно

Оумуамуа стал первым зафиксированным объектом, прибывшим к нам из межзвездного пространства. Это событие подтолкнуло ученых к созданию новых систем слежения за подобными объектами, чтобы лучше понимать процессы, происходящие за пределами нашей системы.

Что дальше

Теперь астрономы готовы к новым встречам с межзвездными странниками. Следующим объектом, который привлек внимание ученых, стал 2I/Борисов, обнаруженный в 2019 году.

Но главный вопрос остается открытым: был ли Оумуамуа просто куском скалы… или чем-то более загадочным?

Уточнения

Учёный — специалист в какой-либо научной области, внёсший вклад в науку.

