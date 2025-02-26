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На веслах сквозь тысячелетия: как древние люди бороздили воды Тихого океана

2:29
Наука

Новые археологические данные свидетельствуют о том, что около 40 000 лет назад жители Филиппин и островов Юго-Восточной Азии обладали передовыми технологиями обработки растений, позволяющими строить сложные лодки и заниматься рыболовством в открытом море. Это открытие проливает свет на загадку, как древние люди преодолевали значительные морские расстояния, учитывая, что многие острова региона никогда не были соединены с материком сухопутными мостами.

Древний человек
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древний человек

Доказательства древнего мореплавания

Археологические находки на Филиппинах, в Индонезии и Тиморе-Лешти предоставляют убедительные свидетельства того, что древние мореплаватели умели строить продвинутые лодки, способные выходить в открытый океан для дальних путешествий. Микроскопический анализ каменных орудий возрастом около 40 000 лет выявил следы обработки растений, особенно извлечения волокон для изготовления веревок, сетей и креплений, необходимых для строительства лодок и морской рыбалки.

Ловцы акул

Раскопки в Миндоро и Тиморе-Лешти обнаружили останки глубоководных рыб, таких как тунец и акула, а также костяные рыболовные крючки и грузила для сетей. Это указывает на то, что древние мореплаватели не только строили сложные лодки, но и обладали знаниями о сезонности и миграционных путях морских видов, что позволяло им успешно охотиться на крупных хищных рыб.

Технологии обработки растений

Микроскопический анализ каменных орудий показал, что древние жители Юго-Восточной Азии умели обрабатывать растительные волокна для создания прочных веревок и сетей. Эти навыки были критически важны для строительства лодок и изготовления рыболовных снастей, позволяющих выходить в открытое море. Обнаружение рыболовных снастей указывает на необходимость прочных и хорошо изготовленных лесок для ловли морской фауны.

Значение открытия

Эти находки демонстрируют, что уже 40 000 лет назад люди обладали сложными технологиями мореплавания и рыболовства, что позволило им заселять отдаленные острова и эффективно использовать морские ресурсы. Это открытие расширяет наше понимание способностей и адаптивности древних человеческих сообществ в освоении морских пространств.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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