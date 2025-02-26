Пляжный сезон на Марсе закрыт 3,6 миллиарда лет назад, но доказательства найдены только сейчас

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На Марсе когда-то действительно плескались волны, а его поверхность напоминала земные побережья. Новые данные, полученные китайским марсоходом "Чжужун", подтверждают гипотезу о существовании древнего океана на Красной планете.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной берег

Как "Чжужун" обнаружил следы воды

Ранее ученые предполагали, что в северных низинах Марса миллиарды лет назад находился океан. Однако отсутствие убедительных доказательств вызывало споры. Марсоход "Чжужун" использовал специальный георадар, способный сканировать подповерхностные слои планеты, и обнаружил осадочные породы, характерные для береговой линии.

Эти слои сформировались под воздействием волн, что подтверждает наличие большого водоема в прошлом.

Марсианские пляжи: миф или реальность

Результаты исследования говорят о том, что 3,6 миллиарда лет назад Марс был намного влажнее и теплее, чем сейчас. Если гипотеза верна, то на его поверхности существовали не только реки, но и целые побережья, возможно, даже пригодные для жизни.

"Наши данные показывают, что в прошлом на Марсе были условия, благоприятные для существования жидкой воды", — отмечается в докладе китайских ученых.

Почему это открытие так важно

Если на Марсе когда-то был океан, значит, там могли существовать и микроорганизмы. Новые данные помогают ученым лучше понять эволюцию планеты и её климат в прошлом.

Это открытие также приближает человечество к ответу на главный вопрос: могла ли когда-то на Марсе зародиться жизнь?

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

