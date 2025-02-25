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Спираль в Солнечной системе? Ученые полагают, что в космосе может скрываться объект в форме спирали

Загадочная спираль: в Солнечной системе может находиться удивительный объект
1:32
Наука

Окраина Солнечной системы полна странностей, которые начинают исследовать астрономы. Но, наверное, самым странным из всех объектов является облако Оорта — обширное поле ледяных обломков. Сейчас есть приблизительное представление о размере и форме облака Оорта.

Планеты Солнечной системы
Фото: Веб-сайт НАСА
Планеты Солнечной системы

Внешняя часть Солнечной системы — это место, которое достаточно трудно исследовать. Новое компьютерное моделирование выявило удивительную структуру в Солнечной системе — спираль.

Известно, что за орбитой Нептуна расположено множество небольших ледяных объектов, а дальше вращается облако Оорта, находящееся на дальних границах гравитационного влияния Солнца. Кроме того, известно, что облако Оорта примерно разделено на две части.

Ученые смоделировали жизнь Солнечной системы в 4,6 миллиарда лет, начиная с образования Солнца. На краю Солнечной системы может скрываться странная спиральная структура. Она, согласно моделированию, возникла на ранней стадии истории Солнечной системы. Об этом пишет ScienceAlert.

Результаты моделирования показывают, что внутреннее облако Оорта вовсе не является ровным диском. Скорее, оно отражает форму галактики Млечный Путь, со спиральной структурой и деформацией диска.

Непосредственно наблюдать эту спираль будет очень сложно, если это вообще возможно.

Уточнения

Облако Оорта  — гипотетическая сферическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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