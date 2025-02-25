Свет в ловушке времени — похоже на Интерстеллар, но это реальный эксперимент

3:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Можете ли вы представить, что свет может самовоспроизводиться, создавая точные копии своих структур без использования линз или оптических систем? Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Тампере (Финляндия) и Лаборатории Кастлера-Бросселя (Франция), показало, что это возможно в цилиндрических системах, что открывает новые горизонты в управлении световыми структурами и перспективы для оптической связи.

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Самовоспроизведение света в цилиндрических системах

В 1836 году Генри Ф. Тальбот обнаружил феномен, при котором световые узоры самовоспроизводятся после определенного расстояния распространения без использования линз — эффект Тальбота. Современные исследователи расширили это явление на цилиндрические системы.

Когда свет проходит через кольцевое оптическое волокно, он распространяется по всему цилиндрическому ядру и затем идеально восстанавливает исходное поле благодаря процессу самовоспроизведения.

"Когда свет входит в волокно под определенным углом, он сначала распространяется вокруг всего кольцевого ядра, а затем идеально восстанавливает исходное поле через процесс самовоспроизведения", — объясняет докторант Маттиас Эрикссон из Университета Тампере.

Связь между углом, угловым моментом и временем

Интересно, что самовоспроизведение происходит не только в угловом положении, но и в орбитальном угловом моменте света — свойстве, позволяющем свету вращать частицы вокруг оптической оси. Эти две характеристики считаются дополнительными: точное определение одной приводит к неопределенности другой. Впервые исследователи объединили самовоспроизведение в угле и орбитальном угловом моменте в одном эксперименте, что позволило достичь беспрецедентного контроля над пространственной структурой света.

Пространственно-временная дуальность и оптическая связь

Кроме того, ученые исследовали новую форму пространственно-временной дуальности, демонстрируя сильную связь между углом/угловым моментом и временем/частотой. Это означает, что физические явления, наблюдаемые в этих двух областях, тесно связаны, и методы обработки из одной могут быть использованы в другой.

"Это означает, что физические явления, наблюдаемые в этих двух областях, тесно связаны, и методы обработки из одной могут быть использованы в другой", — поясняет ведущий автор исследования Цзяньци Ху.

Применение в оптической связи

Понимание эффекта самовоспроизведения и связанных с ним возможностей модуляции открывает путь к новым приложениям в оптической связи. Исследователи продемонстрировали, что этот эффект можно настроить для кодирования, преобразования и декодирования информации в значениях орбитального углового момента света, позволяя им действовать как независимые каналы связи.

Это может привести к созданию систем связи с высокой пропускной способностью и без потерь, что существенно повлияет на будущее оптических телекоммуникаций.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

