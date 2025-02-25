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Свет в ловушке времени — похоже на Интерстеллар, но это реальный эксперимент

3:15
Наука

Можете ли вы представить, что свет может самовоспроизводиться, создавая точные копии своих структур без использования линз или оптических систем? Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Тампере (Финляндия) и Лаборатории Кастлера-Бросселя (Франция), показало, что это возможно в цилиндрических системах, что открывает новые горизонты в управлении световыми структурами и перспективы для оптической связи.

Время
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Время

Самовоспроизведение света в цилиндрических системах

В 1836 году Генри Ф. Тальбот обнаружил феномен, при котором световые узоры самовоспроизводятся после определенного расстояния распространения без использования линз — эффект Тальбота. Современные исследователи расширили это явление на цилиндрические системы.

Когда свет проходит через кольцевое оптическое волокно, он распространяется по всему цилиндрическому ядру и затем идеально восстанавливает исходное поле благодаря процессу самовоспроизведения.

"Когда свет входит в волокно под определенным углом, он сначала распространяется вокруг всего кольцевого ядра, а затем идеально восстанавливает исходное поле через процесс самовоспроизведения", — объясняет докторант Маттиас Эрикссон из Университета Тампере.

Связь между углом, угловым моментом и временем

Интересно, что самовоспроизведение происходит не только в угловом положении, но и в орбитальном угловом моменте света — свойстве, позволяющем свету вращать частицы вокруг оптической оси. Эти две характеристики считаются дополнительными: точное определение одной приводит к неопределенности другой. Впервые исследователи объединили самовоспроизведение в угле и орбитальном угловом моменте в одном эксперименте, что позволило достичь беспрецедентного контроля над пространственной структурой света.

Пространственно-временная дуальность и оптическая связь

Кроме того, ученые исследовали новую форму пространственно-временной дуальности, демонстрируя сильную связь между углом/угловым моментом и временем/частотой. Это означает, что физические явления, наблюдаемые в этих двух областях, тесно связаны, и методы обработки из одной могут быть использованы в другой.

"Это означает, что физические явления, наблюдаемые в этих двух областях, тесно связаны, и методы обработки из одной могут быть использованы в другой", — поясняет ведущий автор исследования Цзяньци Ху.

Применение в оптической связи

Понимание эффекта самовоспроизведения и связанных с ним возможностей модуляции открывает путь к новым приложениям в оптической связи. Исследователи продемонстрировали, что этот эффект можно настроить для кодирования, преобразования и декодирования информации в значениях орбитального углового момента света, позволяя им действовать как независимые каналы связи.

Это может привести к созданию систем связи с высокой пропускной способностью и без потерь, что существенно повлияет на будущее оптических телекоммуникаций.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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