Началась цифровая деменция: ИИ теряет память, забывает ответы и путается в простых вещах — что происходит с нейросетями

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2:13
Наука

Могут ли искусственные интеллекты стареть подобно людям? Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых из Израиля и Великобритании, выявило, что крупные языковые модели (LLM) демонстрируют признаки когнитивного снижения по мере устаревания. Результаты опубликованы в научном журнале BMJ.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Исследование когнитивных способностей ИИ

Ученые протестировали популярные чат-боты, включая ChatGPT, Gemini и Claude, с использованием Монреальской когнитивной оценки (MoCA) — стандартизированного теста для выявления когнитивных нарушений у людей. Тест оценивает внимание, память, языковые навыки, визуальное восприятие и исполнительные функции.

Результаты тестирования

Последняя версия ChatGPT-4o набрала 26 из 30 возможных баллов, что соответствует легкому когнитивному нарушению у человека. ChatGPT-4 и Claude получили по 25 баллов, а более старая версия Gemini — всего 16 баллов, что указывает на серьезное когнитивное снижение. Особенно сложными для ИИ оказались задания на визуально-пространственные навыки, такие как копирование простых фигур или рисование часов.

Сравнение с человеческим мышлением

Хотя ИИ способен обрабатывать и интерпретировать данные, он часто не улавливает тонкости, которые легко понимаются людьми. Например, в вопросах, связанных с местоположением, ответы ИИ напоминали реакции пациентов с деменцией. Кроме того, отсутствие эмпатии в некоторых ответах может быть интерпретировано как признак фронтотемпоральной деменции.

Выводы и перспективы

Несмотря на то что ИИ не обладает человеческим мозгом, результаты исследования ставят под сомнение готовность ИИ к применению в клинической медицине, особенно в областях, требующих интерпретации сложных визуальных данных. Однако с развитием технологий возможно, что будущие модели ИИ смогут преодолеть текущие ограничения и достичь более высоких когнитивных показателей.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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