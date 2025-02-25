Ваша ДНК — просто код, а тело — механизм: возможно, мы давно живём в симуляции природы

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2:38
Наука

Что, если жизнь — это не что иное, как система машин, создающих другие машины? Эта революционная теория, предложенная учёными из Университета науки и технологий Ульсана (UNIST) в Южной Корее и Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, бросает вызов нашему традиционному пониманию живых организмов.

Человек и искуственный интеллект
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и искуственный интеллект

Живые машины: новая перспектива

Профессора Цви Тлусти и Альберт Либхабер, вдохновлённые философом XVII века Готфридом Лейбницем, утверждавшим, что "живые тела — это машины даже в своих мельчайших частях", разработали концептуальную модель, описывающую жизнь как серию взаимосвязанных автоматических процессов. Согласно их теории, жизнь представляет собой бесконечную последовательность самовоспроизводящихся структур — от молекул до целых экосистем.

Определение жизни через машинные процессы

Рассматривая жизнь на разных уровнях организации, можно увидеть, что на микроскопическом уровне клетки содержат структуры, функционирующие подобно механизмам. Это ионные насосы, регулирующие транспорт веществ через клеточную мембрану, и ферменты, ускоряющие жизненно важные химические реакции. На макроуровне клетки объединяются в ткани, которые формируют органы и системы органов, создавая сложные живые существа.

Критическая точка: взаимодействие с окружающей средой

Одним из ключевых аспектов этой теории является определение критической точки, где самовоспроизводящиеся "машины" начинают взаимодействовать с окружающей средой. Учёные установили, что это происходит на масштабе 1000 секунд и 1 микрона — условиях, характерных для микробной жизни. На этом этапе одноклеточные организмы достигают минимальной способности к воспроизведению и формированию более сложных систем.

Понимание происхождения жизни и перспективы

Определяя жизнь как "каскад" самовоспроизводящихся машин, эта теория может помочь выявить условия, необходимые для возникновения жизни в различных средах, включая другие планеты. Кроме того, она поднимает вопросы о создании искусственных систем, способных к самовоспроизведению и эволюции, что может стереть границы между биологической и искусственной жизнью. По мере развития науки различия между органическим и искусственным могут становиться всё менее заметными, открывая новые горизонты в понимании сущности жизни.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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