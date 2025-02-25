Вулкан, который не спит: эксперты о грядущем извержении Рейнира в США

Эксперты предупреждают: извержение вулкана Рейнир в США — вопрос времени.
Этот огромный стратовулкан угрожает жизни почти 90 000 человек, живущих в Сиэтле, Такоме и других городах в округе. Несмотря на то, что вулкан не извергался более 1000 лет, его активность вызывает беспокойство, особенно из-за возможных разрушительных лахаров — грязевых потоков, которые могут уничтожить целые населенные пункты.
Как отметила вулканолог Джесс Феникс, Рейнир представляет серьезную угрозу для окружающих населенных пунктов. Лахары, образующиеся при извержении, могут возникать из-за быстрого таяния снега и льда на склонах вулкана, что приводит к обрушению рыхлой земли и камней.
Примеры подобных катастроф уже имеются. В 1985 году извержение вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии привело к образованию лахара, который затопил город Армеро и унес жизни 25 000 человек. Это событие стало самой дорогостоящей вулканической катастрофой в истории.
Извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году также привело к образованию опасного лахара, разрушившего более 200 домов и унесшего жизни 57 человек. Эти трагедии помогли ученым лучше понять угрозу лахаров, и сейчас эксперты готовятся к возможным последствиям будущего извержения Рейнира, пишет dailymail.
Стратовулка́н (от лат. stratum «слой»), или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла.
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