Вулкан, который не спит: эксперты о грядущем извержении Рейнира в США

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Эксперты предупреждают: извержение вулкана Рейнир в США — вопрос времени.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Этот огромный стратовулкан угрожает жизни почти 90 000 человек, живущих в Сиэтле, Такоме и других городах в округе. Несмотря на то, что вулкан не извергался более 1000 лет, его активность вызывает беспокойство, особенно из-за возможных разрушительных лахаров — грязевых потоков, которые могут уничтожить целые населенные пункты.

Как отметила вулканолог Джесс Феникс, Рейнир представляет серьезную угрозу для окружающих населенных пунктов. Лахары, образующиеся при извержении, могут возникать из-за быстрого таяния снега и льда на склонах вулкана, что приводит к обрушению рыхлой земли и камней.

Примеры подобных катастроф уже имеются. В 1985 году извержение вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии привело к образованию лахара, который затопил город Армеро и унес жизни 25 000 человек. Это событие стало самой дорогостоящей вулканической катастрофой в истории.

Извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году также привело к образованию опасного лахара, разрушившего более 200 домов и унесшего жизни 57 человек. Эти трагедии помогли ученым лучше понять угрозу лахаров, и сейчас эксперты готовятся к возможным последствиям будущего извержения Рейнира, пишет dailymail.

Уточнения

Стратовулка́н (от лат. stratum «слой»), или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла.

