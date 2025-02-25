Будущее за квантовыми вычислениями: как они изменят наш мир

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

С момента появления электронного калькулятора в 1960-х годах область вычислений претерпела значительные изменения.

Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Особенно революционными стали последние годы в сфере обработки информации, когда технологии превратили фантастические идеи в реальность. Наши устройства стали меньше и универсальнее, а классические вычисления значительно ускорились и улучшились.

Сейчас мы вступаем в новую эру данных, известную как квантовые вычисления, которые отличаются от классических. Ожидается, что квантовые вычисления ускорят развитие искусственного интеллекта и аналитики данных, позволяя решать сложнейшие задачи, с которыми человечество сталкивается.

Квантовые вычисления связаны с загадочной областью субатомной физики, где вычисления основываются на состояниях неопределенности на атомном уровне. Основным понятием квантовой физики является "суперпозиция", которая позволяет одной сущности находиться в нескольких состояниях одновременно. Квантовые биты или кубиты используются для хранения данных, и даже изолированная информация в одном кубите может влиять на данные в другом, что называется квантовой запутанностью.

Проще говоря, квантовые компьютеры используют кубиты для цифровой связи, в отличие от традиционных двоичных битов, которые могут быть только 0 или 1. Атомы могут одновременно находиться в обоих состояниях, что делает их идеальными для квантовых вычислений.

Научные открытия в области квантовых исследований за последние годы были поистине революционными, приводя к созданию гораздо более быстрых и точных компьютеров.

Недавно группа исследователей из Оксфорда осуществила первую беспроводную передачу квантового алгоритма между двумя квантовыми процессорами. Используя свою уникальную природу, два ядра объединились для создания мощного компьютера, способного решать задачи, с которыми ни один из них не мог бы справиться в одиночку, благодаря квантовой запутанности.

Квантовые вычисления становятся все более реалистичными благодаря новым достижениям, упрощающим их строительство и масштабирование. Основные методы квантовых вычислений — это модель ворот и квантовый отжиг, и уже сейчас используются работоспособные решения, основанные на отжиге.

Microsoft недавно ускорила реализацию квантовых вычислений на большом масштабе с помощью нового процессора Majorana 1, использующего частицы с противоположными свойствами. Этот метод позволяет быстро масштабировать кубиты для практических приложений, и один такой чип может превзойти производительность всех существующих компьютеров в совокупности, пишет forbes.

Уточнения

Фи́зика — область естествознания: фундаментальная наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации.

