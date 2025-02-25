Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники и перекупщики: теневая экономика экскурсий в Лахту
Травма позвоночника изменила всё: Питер Гэбриэл ошеломил признанием о здоровье и карьере
Кожа забыла про ожоги и покраснения — помогли эти советы по выбору крема для депиляции
Как решить проблему дефицита учителей? Власти уточнят кадровую потребность
Полив рассады: как добиться здоровых и сильных растений
Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год
Ваш дедушка познакомился с бабушкой на этом кабриолете, а теперь он стоит в музее — вспоминаем открытые авто СССР
Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже
Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме

Будущее за квантовыми вычислениями: как они изменят наш мир

2:55
Наука

С момента появления электронного калькулятора в 1960-х годах область вычислений претерпела значительные изменения.

Квантовый компьютер IBM Quantum System One
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Особенно революционными стали последние годы в сфере обработки информации, когда технологии превратили фантастические идеи в реальность. Наши устройства стали меньше и универсальнее, а классические вычисления значительно ускорились и улучшились.

Сейчас мы вступаем в новую эру данных, известную как квантовые вычисления, которые отличаются от классических. Ожидается, что квантовые вычисления ускорят развитие искусственного интеллекта и аналитики данных, позволяя решать сложнейшие задачи, с которыми человечество сталкивается.

Квантовые вычисления связаны с загадочной областью субатомной физики, где вычисления основываются на состояниях неопределенности на атомном уровне. Основным понятием квантовой физики является "суперпозиция", которая позволяет одной сущности находиться в нескольких состояниях одновременно. Квантовые биты или кубиты используются для хранения данных, и даже изолированная информация в одном кубите может влиять на данные в другом, что называется квантовой запутанностью.

Проще говоря, квантовые компьютеры используют кубиты для цифровой связи, в отличие от традиционных двоичных битов, которые могут быть только 0 или 1. Атомы могут одновременно находиться в обоих состояниях, что делает их идеальными для квантовых вычислений.

Научные открытия в области квантовых исследований за последние годы были поистине революционными, приводя к созданию гораздо более быстрых и точных компьютеров. 

Недавно группа исследователей из Оксфорда осуществила первую беспроводную передачу квантового алгоритма между двумя квантовыми процессорами. Используя свою уникальную природу, два ядра объединились для создания мощного компьютера, способного решать задачи, с которыми ни один из них не мог бы справиться в одиночку, благодаря квантовой запутанности.

Квантовые вычисления становятся все более реалистичными благодаря новым достижениям, упрощающим их строительство и масштабирование. Основные методы квантовых вычислений — это модель ворот и квантовый отжиг, и уже сейчас используются работоспособные решения, основанные на отжиге.

Microsoft недавно ускорила реализацию квантовых вычислений на большом масштабе с помощью нового процессора Majorana 1, использующего частицы с противоположными свойствами. Этот метод позволяет быстро масштабировать кубиты для практических приложений, и один такой чип может превзойти производительность всех существующих компьютеров в совокупности, пишет forbes.

Уточнения

Фи́зика — область естествознания: фундаментальная наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Полив рассады: как добиться здоровых и сильных растений
Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год
Ваш дедушка познакомился с бабушкой на этом кабриолете, а теперь он стоит в музее — вспоминаем открытые авто СССР
Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже
Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Татьяна Плаксина публично обратилась к матери Любови Успенской
Соки вместо еды? Одна деталь рушит всю пользу и делает их опасными
Итальянская красота без толп туристов: скрытый городок, где можно жить, как в кино
Что носить весной 2025? Самые трендовые пальто по версии стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.