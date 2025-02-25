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Соки вместо еды? Одна деталь рушит всю пользу и делает их опасными

1:50
Наука

Очищение организма с помощью соков стало популярным методом, однако последние исследования ставят под сомнение его пользу.

Яблочный сок
Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблочный сок

Согласно новым данным, краткосрочные соковые диеты могут негативно влиять на микробиом кишечника и усиливать воспалительные процессы.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, участвовали 14 участников, которые придерживались различных диет: только соков, соков с едой или растительной пищи. Результаты показали, что у тех, кто питался только соками, увеличилось количество воспалительных бактерий, что связывают с высоким содержанием сахара и низким уровнем клетчатки в соках. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье пищеварительной системы и когнитивных функциях.

Эксперты подчеркивают, что отсутствие клетчатки в соках приводит к росту бактерий, питающихся простыми сахарами, что связано с воспалительными процессами. Полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника, нуждаются в клетчатке и пребиотиках — компонентов, отсутствующих в соках.

Кроме того, соки могут вызывать скачки уровня сахара в крови, что увеличивает риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Воспалительные процессы, вызванные соковыми детоксами, могут привести к хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые болезни.

Вместо очищения соками специалисты рекомендуют сочетать соки с продуктами, богатыми клетчаткой, или просто есть фрукты и овощи.

Умеренное потребление сока может быть полезным, но важно избегать диет, состоящих исключительно из сока, так как они не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, пишет prevention.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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