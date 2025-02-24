Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками

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Исследования показали, что в центре нашей галактики, вокруг супермассива черной дыры Sagittarius A* происходит настоящая феерия света.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые зафиксировали активность, напоминающую солнечные вспышки, но в масштабах, которые трудно представить — яркие всплески света, способные сиять на расстоянии 26 000 световых лет.

Вокруг черной дыры находится аккреционный диск, состоящий из газа и пыли, который постоянно излучает свет. Ученые обнаружили, что интенсивность и продолжительность вспышек варьируются: от слабых мерцаний, продолжающихся всего несколько секунд, до мощных всплесков, происходящих ежедневно. Эти вспышки даже могут изменяться в течение нескольких месяцев, создавая динамичное и непредсказуемое зрелище.

Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета, возглавлявший исследование, отметил, что их наблюдения показали постоянные изменения яркости, чередующиеся с внезапными всплесками света. Хотя команда ожидала увидеть вспышки, Sagittarius A* оказался более активным, чем они предполагали, генерируя пять-шесть крупных всплесков в день и множество мелких в промежутках.

Исследователи предполагают, что два различных процесса могут быть ответственны за короткие всплески и более длительные. Некие небольшие нарушения в аккреционном диске, вероятно, вызывают слабые мерцания, когда турбулентные колебания сжимают плазму, что приводит к временным выбросам радиации. Эти события можно сравнить с солнечными вспышками, но в условиях вокруг черной дыры процессы происходят гораздо более драматично, пишет scitechdaily.

Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters 18 февраля и открывает новые перспективы для понимания природы черных дыр и их влияния на эволюцию нашей галактики.

Уточнения

Вспышка — кратковременное яркое излучение.



