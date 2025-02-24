Забудьте про таблетки: бактерии в кишечнике уже знают, как избавить вас от тревожности

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили, что естественно встречающиеся кишечные микробы производят индолы — соединения, которые играют ключевую роль в регуляции мозговой активности, связанной с тревожностью.

Фото: flickr.com by Flickr user CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Встревоженная девушка

Некоторые микробы производят индолы, натуральные соединения, которые помогают облегчить тревожность. Пробиотические терапии с использованием микробов, производящих индолы, могут предложить многообещающую альтернативу лечению тревожности и других расстройств психического здоровья.

Расстройства психического здоровья в последние годы становятся всё более распространенными. В национальном исследовании было установлено, что 1 из 7 человек в Сингапуре испытывал психическое расстройство, включая депрессию и тревожность. В 2019 году эти расстройства заняли одно из четырех ведущих мест среди причин бремени заболеваний в Сингапуре.

Дальнейшее исследование показало, что повышенная тревожность была связана с активностью в области мозга, участвующей в обработке эмоций, таких как страх и тревога, в базолатеральной миндалевидной железе (BLA). Это было связано с специализированными белками в мозговых клетках, известными как кальций-зависимые каналы SK2, которые ассоциируются с тревожным поведением. В условиях, когда тело и мозг подвергались воздействию метаболитов живых микробов, каналы SK2 действовали как сцепление, предотвращая чрезмерное возбуждение нейронов.

Ассистент-профессор Шон Дже из программы нейробиологии и поведенческих расстройств Дюк-НУС и один из авторов исследования объяснил:

"Наши результаты показывают специфический и сложный нейронный процесс, который связывает микробы с психическим здоровьем. У тех, кто не имел живых микробов, наблюдались более высокие уровни тревожного поведения, чем у тех, кто имел живые бактерии".

Команда теперь надеется исследовать клинические испытания, чтобы определить, могут ли пробиотики или добавки на основе индолов эффективно использоваться у людей в качестве естественного лечения тревожности. Если это будет успешно, это может ознаменовать начало новой эры в психиатрической помощи — эры, в которой кишечные микробы помогают поддерживать наше психическое спокойствие, пишет scitechdaily.

Уточнения

Индол и его гомолог скатол образуются в кишечнике человека и других млекопитающих в результате расщепления гнилостными бактериями аминокислоты триптофана — скатол обладает очень неприятным запахом.

