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HypoxyStat продемонстрировал потрясающие результаты в лечении синдрома Ли

2:06
Наука

Обычно жизнь на большой высоте, где уровень кислорода ниже, помогает людям — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает выносливость.

Микробиолог, лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Микробиолог, лаборатория

Но для тех, кто страдает от наследственных митохондриальных заболеваний, как синдром Ли, такая среда может стать жизненно важной.

Исследователи из Института Гладстона разработали препарат HypoxyStat, который имитирует эффект низкого уровня кислорода. У мышей с синдромом Ли этот препарат увеличил продолжительность жизни более чем в три раза, устраняя повреждения мозга и мышечную слабость, даже когда его начали применять на поздних стадиях заболевания.

"Не всем пациентам с этим заболеванием удобно переезжать в горы, — говорит исследовательница Иша Джайн. — Но этот препарат может стать безопасным способом принести такую же пользу".

HypoxyStat основан на химическом соединении, найденном в сотрудничестве с компанией Maze Therapeutics. Исследователи Гладстона сейчас работают над улучшениями для клинического применения.

Синдром Ли — редкое генетическое заболевание, при котором митохондрии неэффективно используют кислород, вызывая его накопление в тканях, что может быть опасно. В 2016 году Иша Джайн, исследовательница из Гладстона, и её команда показали, что вдыхание воздуха с низким содержанием кислорода может лечить синдром Ли у мышей, уменьшая перегрузку клеток кислородом.

Исследователи сосредоточились на гемоглобине, чтобы создать препарат. В таком случае лекарственное средство заставляет гемоглобин сильнее связываться с кислородом, тем самым уменьшая его доставку к тканям. Они нашли подходящее соединение, названное HypoxyStat, которое ранее разрабатывалось для лечения серповидно-клеточной анемии.

В итоге, одна таблетка HypoxyStat показала многообещающие результаты и может стать новым шагом в лечении митохондриальных заболеваний, передает scitechdaily.

Уточнения

Синдро́м — совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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