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В Индии спустя 85 лет заново открыли рыбу, считавшаяся вымершей

1:46
Наука

Ранее считавшийся вымершим в течение 85 лет вид змееголова вновь был найден учёными. Этот редкий пресноводный вид, Channa amphibeus, в последний раз был замечен между 1918 и 1933 годами в Гималайском регионе Индии, после чего его исчезновение стало предметом изучения.

Радужная форель
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радужная форель

Путь к открытию

Несмотря на долгие поиски и отсутствие следов в последние десятилетия, в 2024 году исследователи нашли три живых экземпляра змееголова в реке Чел в городе Калимпонг, Западная Бенгалия.

Это стало возможным благодаря информации от местных жителей, которые употребляли рыбу в пищу. Фотографии и образцы подтвердили, что вид выжил.

Чем примечателен змееголов Чела?

Этот вид змееголовов, считающийся одним из самых неуловимых, выделяется своей ярко-зеленой чешуей с желтыми полосами.

Он является эндемиком реки Чел, что означает, что встречается только в этом районе. По данным Фонда дикой природы Теккерея, который принимал участие в открытии, это самый многочисленный из всех змееголовов.

Долгожданное открытие

Биолог-охотовед Форрест Галанте, который многократно искал этот вид, также делился своими попытками. Его поиски продолжались месяцами, но наконец они увенчались успехом.

"Разгадка этой давней тайны индийской ихтиологии подчёркивает важность дальнейших исследований и указывает на сохранение биоразнообразия даже у видов, которые когда-то считались вымершими", — отметил основатель Фонда дикой природы Теджас Теккерей.

Уточнения

Зме́еголо́в (лат. Channa argus) — пресноводная рыба семейства змееголовых (Channidae). Первоначальный ареал — реки Дальнего Востока от Янцзы на юге до бассейна реки Амур на севере, в том числе в Приморском крае в реках Уссури, Раздольная и в озёрах Хасан и Ханка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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