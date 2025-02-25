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Магнитные материалы могут помочь квантовым вычислениям выйти за пределы лаборатории

2:32
Наука

Как превратить квантовые технологии из теории в практическую реальность? Физики из Колумбийского университета сделали важный шаг к этому, разработав метод управления квантовыми свойствами материалов с помощью магнитных полей. Этот подход может стать решением одной из самых сложных проблем в области квантовых вычислений.

Схема, технологии
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Схема, технологии

Проблема квантовых вычислений

Квантовые технологии обещают революцию в вычислениях, но до сих пор они сталкиваются с серьезным ограничением: квантовые свойства работают только в микроскопическом масштабе.

Это мешает создавать практические устройства, которые могли бы использовать эти свойства в реальной жизни.

Прорыв с использованием магнетизма

Исследования, показали, что можно сохранить квантовые свойства трёхмерных материалов с помощью магнетизма.

Команда учёных из Колумбийского университета сосредоточилась на экситонах — частицах, которые образуются, когда электрон поглощает свет. Эти частицы теперь могут быть удержаны в слоях специфических магнитных материалов, что позволяет сохранять их квантовые характеристики.

Как это работает?

Для эксперимента использовался бромид сульфида хрома (CrSBr), полупроводник, который при охлаждении до очень низких температур демонстрирует уникальные магнитные свойства.

Это поведение напоминает процессы, происходящие в магнитарах — нейтронных звездах с мощными магнитными полями, но в данном случае оно воспроизводится в лаборатории.

"Мы можем использовать магнетизм для удержания экситонов в определённых слоях, что позволяет сохранять их квантовые свойства в более крупных структурах", — объясняют исследователи.

Новые перспективы для квантовых технологий

Использование магнетизма в квантовых материалах открывает новые горизонты для разработки электронных компонентов.

В отличие от старых методов, когда каждый слой материалов приходилось отделять вручную, новый подход сохраняет квантовые свойства без физического разделения.

Тщательная проверка и будущее применения

Исследования, проведённые в Колумбийском университете, были дополнены независимыми экспериментами команды из Технического университета Дрездена, подтвердившими результаты.

Теперь учёные работают над применением этого метода при менее экстремальных температурах, чтобы сделать его доступным для практических устройств.

Уточнения

Квантовая технология — область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики, прежде всего квантовая запутанность. К возможным практическим реализациям относят квантовые вычисления и квантовый компьютер,  и тд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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