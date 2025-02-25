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Прорыв в лечении диабета: как клеточные механизмы могут повернуть болезнь вспять

2:19
Наука

Исследования учёных из Мичиганского университета раскрыли удивительный механизм, который может перевернуть представление о лечении диабета. Они обнаружили, что нарушения в митохондриях — органеллах, отвечающих за выработку энергии в клетках, — играют ключевую роль в развитии диабета. Но самое интересное: устранение этих нарушений может восстановить нормальную работу клеток.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Митохондрии и диабет

Митохондриальные дефекты связаны с рядом заболеваний, включая диабет 2-го типа. У пациентов с этим диагнозом бета-клетки поджелудочной железы не могут вырабатывать или эффективно использовать инсулин.

Это приводит к нарушениям в уровне сахара в крови. Однако, до этого исследования оставался неясным механизм, почему митохондрии становятся поврежденными именно в этих клетках.

Реакция на митохондриальный стресс

В рамках эксперимента учёные подвергли митохондрии клеток поджелудочной железы воздействию стресса и нашли, что это вызывает аномальные изменения в бета-клетках.

В частности, клетки становились незрелыми и не могли вырабатывать инсулин. Это открытие стало ключевым для дальнейших исследований.

Не только поджелудочная железа

Исследователи также обнаружили, что митохондриальные дефекты затрагивают не только поджелудочную железу, но и другие органы, например, печень и жировую ткань.

Эти изменения нарушают нормальное развитие и функцию клеток, что приводит к многим симптомам диабета.

Новая надежда на лечение диабета

Препарат ISRIB, блокирующий реакцию стресса, показал обнадеживающие результаты. Через четыре недели после его применения у мышей нормализовалась способность бета-клеток контролировать уровень сахара в крови.

"Потеря бета-клеток — один из основных факторов, приводящих к диабету 2-го типа. Мы теперь знаем, как можно вмешаться в этот процесс и восстановить нормальное функционирование клеток", — говорит один из авторов исследования, Скотт А. Сулейманпур.

Учёные планируют продолжить исследования и надеются, что результаты можно будет применить к лечению пациентов с диабетом.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа  — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы. Наиболее частый симптом сахарного диабета — гипергликемия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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