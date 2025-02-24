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Казахстан в настоящее время начинает строительство своей первой атомной электростанции

Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
1:05
Наука

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, в настоящее время начинает строительство своей первой атомной электростанции. Проект, который стоит 12 миллиардов долларов, может навсегда изменить энергетический ландшафт Казахстана. Об этом пишет испанский портал ECO NEWS.

флаг Казахстана
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Казахстана

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, этот процесс необходимо ускорить, поскольку Казахстану требуются дополнительные энергетические мощности для удовлетворения национальных потребностей.

Граждане Казахстана поддержали развитие атомной энергетики в ходе всенародного голосования.  6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум по данному вопросу. Примерно 70 процентов проголосовавших поддержали строительство АЭС. Объект будет построен в юго-восточной части Казахстана, недалеко от озера Балхаш.

Известно, что в Казахстане действует большое количество энергетических объектов, использующих возобновляемые источники энергии.

Уточнения

Ядерная установка — любая установка, на которой производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы в количествах, при которых необходимо принимать во внимание вопросы ядерной безопасности.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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