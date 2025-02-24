Казахстан в настоящее время начинает строительство своей первой атомной электростанции

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, в настоящее время начинает строительство своей первой атомной электростанции. Проект, который стоит 12 миллиардов долларов, может навсегда изменить энергетический ландшафт Казахстана. Об этом пишет испанский портал ECO NEWS.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева, этот процесс необходимо ускорить, поскольку Казахстану требуются дополнительные энергетические мощности для удовлетворения национальных потребностей.
Граждане Казахстана поддержали развитие атомной энергетики в ходе всенародного голосования. 6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум по данному вопросу. Примерно 70 процентов проголосовавших поддержали строительство АЭС. Объект будет построен в юго-восточной части Казахстана, недалеко от озера Балхаш.
Известно, что в Казахстане действует большое количество энергетических объектов, использующих возобновляемые источники энергии.
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