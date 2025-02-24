Ученый нашел способ генерации энергии с помощью шагов

Ходим по полу и заряжаем батарею: ученые изобрели новый способ генерации энергии

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Открыт новый способ получения энергии: достаточно ходить по полу, и батарея будет заряжаться. Технология может оказать большое влияние на сектор возобновляемых источников энергии.

Фото: Веб-сайт НАСА Электрические провода

Установка системы в доме может превратить пол в аккумуляторную батарею или источник электроэнергии.

78% мировой энергии потребляется в городских районах с высокой плотностью населения. В городах миллионы людей активно перемещаются, и изобретатель придумал способ, как зарядить батарею с помощью такого движения. Об этом пишет The Pulse.

Технология производства электроэнергии от Pavegan предназначена для установки покрытия в местах с интенсивным движением, таких как торговые центры, транспортные станции и спортивные стадионы. Чем больше людей проходит по кинетическому покрытию, тем больше энергии накапливается.

Плитка Pavegan, если на неё наступить, сжимается примерно на пять миллиметров. Энергия может либо накапливаться в литиевых батареях, либо мгновенно выделяться для освещения или питания устройств с низким энергопотреблением.

Уточнения

Электричество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

