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Космический корабль SpaceX Starship вскоре отправится в свой восьмой испытательный полет

Взлетит ли ракета Маска? SpaceX Starship готовится к новому старту
1:09
Наука

Космический корабль SpaceX Starship вскоре отправится в свой восьмой испытательный полет. Последний запуск закончился разрушением ракеты. SpaceX объявила, что новый запуск пройдет между 26 февраля и 6 марта. Об этом пишет Teslarati. Недавно Маск, владелец SpaceX, заявил, что запуск будет произведен 28 февраля.

Илон Маск
Фото: Веб-сайт министерства обороны США
Илон Маск

Издание отмечает, что запуск может быть задержан из-за того, что в прошлый раз полет закончился разрушением ракеты. Первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части возник пожар.

Маск сообщил, что причиной падения ракеты могла стать утечка кислорода или топлива. Сразу после падения запуски были запрещены на время расследования по решению Федерального управления гражданской авиации США.

SpaceX Starship — это проект компании SpaceX, направленный на создание многоразовой транспортной системы доставки экипажа и грузов на орбиту Земли, Луну, Марс и за их пределы.

 

Уточнения

Федеральное управление гражданской авиации США  — уполномоченный орган правительства Соединённых Штатов Америки в области гражданской авиации.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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