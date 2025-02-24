Мини-галактика у нас под боком: NASA обнаружило нечто странное на краю Солнечной системы

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Суперкомпьютер NASA сделал удивительное открытие: на краю Солнечной системы может скрываться спиральная структура, напоминающая миниатюрную галактику. Это предположение появилось благодаря детальному анализу данных о гипотетическом облаке Оорта — скоплении ледяных тел, которое окружает нашу планетную систему, пишет Live Science.

Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cкопление галактик Abell 2390

Облако Оорта возникло около 4,6 миллиарда лет назад, когда формировались планеты-гиганты. Из-за их мощного гравитационного воздействия значительная часть материала оказалась выброшенной за пределы орбиты Плутона, образовав огромную сферическую оболочку. Некоторые объекты в этом облаке настолько велики, что могут быть классифицированы как карликовые планеты.

Облако Оорта находится на гигантском расстоянии от Солнца. Его внутренний край начинается примерно в 2000–5000 астрономических единицах (а.е.), а внешний простирается на 10 000-100 000 а. е. Для сравнения: Плутон вращается вокруг Солнца на расстоянии около 40 а. е.

Несмотря на колоссальное расстояние, учёные надеются когда-нибудь получить больше данных о природе облака. Однако даже "Вояджер-1", самый далёкий рукотворный объект, не достигнет облака Оорта в ближайшие 300 лет. Это делает прямое наблюдение невозможным, поэтому астрономы полагаются на косвенные данные.

Исследователи использовали данные о движении долгопериодических комет, чьи орбиты могут указывать на форму облака Оорта. С помощью суперкомпьютера они проанализировали гравитационные взаимодействия и построили модель облака. Оказалось, что его внутренняя часть не является идеально сферической — она напоминает спиральный диск с рукавами, простирающимися на 15 000 а. е.

Это открытие меняет наше представление о том, как формировалась Солнечная система. Если гипотеза подтвердится, это поможет объяснить происхождение долгопериодических комет и дать ключ к разгадке эволюции околосолнечного пространства. Однако для окончательных выводов необходимы более детальные наблюдения и, возможно, будущие миссии к дальним рубежам Солнечной системы.

Уточнения

Облако О́орта (также облако Э́пика — О́орта) — гипотетическая сферическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование.

