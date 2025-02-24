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В США ведется разработка оружия для уничтожения беспилотников

Экспериментируют с микроволнами: в США разрабатывают оружие, которое стреляет микроволновыми лучами
0:51
Наука

Министерство обороны США экспериментирует с мощными микроволновыми излучателями, чтобы выводить из строя беспилотные летательные аппараты и другую технику. Об этом пишет Newsinfo.

Пит Хегсет
Фото: Веб-сайт министерства обороны США
Пит Хегсет

Компания Epirus поставила четыре прототипа систем армии США, предполагается, что речь идет об оружии против беспилотников, которое способно выводить из строя сразу несколько целей. Система нацелена на подавление работы электроники.

Гендиректор компании Epirus полагает, что оружие способно стать эффективным дополнением для систем ПВО, кроме того, он отмечает, что существует небольшое количество систем, работающих по принципу противодействия нескольким целям.

Известно, что исследования в данном направлении ведутся в нескольких странах мира.

Уточнения

Электромагнитное излучение — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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