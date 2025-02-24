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Удивительная сила черной дыры: ученые провели исследование

Сила черной дыры: ученые нашли разгадку
1:26
Наука

Черные дыры способны перераспределять огромное количество энергии. Они вращаются и извлекают энергию с помощью мощных магнитных полей, способствуя образованию энергетических струй.

Квазар
Фото: Веб-сайт НАСА
Квазар

Эти космические гиганты часто окружены вращающимися дисками газа и пыли, известными как аккреционные диски. Когда эти диски становятся сильно намагниченными, они могут функционировать как электростанции, извлекая энергию из черной дыры. 

Моделирование показывает, что до 70% этой энергии может быть направлено в космос. До сих пор неясно, что определяет, сколько энергии направляется в мощные струи, вырывающиеся из полюсов черной дыры.

Чтобы исследовать эти загадки, Прасун Дханг, Митч Бегельман и Джейсон Декстер обратились к передовому компьютерному моделированию.

В ходе моделирования было исследовано, сколько энергии черная дыра передает своему окружению. Изучая эффективность такого извлечения энергии, команда определила различные вращения черных дыр и магнитные конфигурации струй.  Команда обнаружила, что от 10% до 70% энергии попадает в струи. На основе своих моделей исследователи обнаружили, что сильные магнитные поля увеличивают излучение диска, делая его ярче. Об этом пишет Scitechdaily.

Уточнения

Релятивистские струи — струи плазмы, вырывающиеся из центров (ядер) таких астрономических объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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