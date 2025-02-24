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Ученые выяснили, как недостаток витамина B12 может повлиять на когнитивные способности

Мозг в опасности: как недостаток витамин B12 влияет на когнитивные способности
1:06
Наука

Новое исследование показывает, что у пожилых людей с низким содержанием витамина В12 могут наблюдаться признаки снижения когнитивных способностей и повреждения клеток мозга. Исследователи обнаружили, что у пожилых людей может замедлится мышление и реакция. Об этом пишет Scitechdaily.

Мозг
Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ
Мозг

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показало, что у здоровых пожилых людей с более низким уровнем витамина В12 могут наблюдаться признаки неврологических и когнитивных проблем. Кроме того, они хуже справлялись с тестами, измеряющими скорость когнитивной и зрительной обработки информации, по сравнению с теми, у кого уровень витамина В12 был выше.

Ученый Ари Грин считает, что предыдущие исследования, в которых определялось необходимое количество витамина В12, возможно, не учитывали определенные функциональные проявления его высокого или низкого уровня, которые могут влиять на людей, не вызывая явных симптомов.

Уточнения

Витамины группы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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