Ученые выяснили, как недостаток витамина B12 может повлиять на когнитивные способности

Мозг в опасности: как недостаток витамин B12 влияет на когнитивные способности

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показывает, что у пожилых людей с низким содержанием витамина В12 могут наблюдаться признаки снижения когнитивных способностей и повреждения клеток мозга. Исследователи обнаружили, что у пожилых людей может замедлится мышление и реакция. Об этом пишет Scitechdaily.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показало, что у здоровых пожилых людей с более низким уровнем витамина В12 могут наблюдаться признаки неврологических и когнитивных проблем. Кроме того, они хуже справлялись с тестами, измеряющими скорость когнитивной и зрительной обработки информации, по сравнению с теми, у кого уровень витамина В12 был выше.

Ученый Ари Грин считает, что предыдущие исследования, в которых определялось необходимое количество витамина В12, возможно, не учитывали определенные функциональные проявления его высокого или низкого уровня, которые могут влиять на людей, не вызывая явных симптомов.

Уточнения

Витамины группы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.



