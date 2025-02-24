Есть ли связь между деменцией и травмами головы: ученые провели исследование

Не только возраст: травмы головы могут запустить болезнь Альцгеймера — что выяснили учёные

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования тканей головного мозга ученые обнаружили, что изменения в клетках сосудов могут играть решающую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Эти результаты бросают вызов традиционному пониманию процесса нейродегенерации. Сосудистая дисфункция может быть первичным триггером, а не следствием повреждения нейронов. Травма головного мозга часто нарушает кровоток в головном мозге. Эти нарушения могут привести к вторичным травмам головного мозга, что еще больше усугубит повреждение.

Никлас Марклунд объединился с ученым Илькуром Озеном, они провели анализ тканей 15 пациентов и выявили связь между травмами и накоплением белка, характерного для болезни Альцгеймера. Результаты показывают, что сосудистые изменения могут сильнее влиять на процесс нейродегенерации, чем считалось ранее. Об этом пишет Scitechdaily.

Хотя старение приводит к функциональным изменениям в сосудах, травма головного мозга может усугублять и ускорять развитие негативных процессов в мозге. Тем не менее, далеко не у всех, кто пострадал от черепно-мозговой травмы, развивается болезнь Альцгеймера.

Уточнения

Повреждение мозга — гибель или дегенерация клеток мозга по любой причине.



