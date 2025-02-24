Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчинам стоит волноваться: исследование показало, как гормоны разрушают сердце
Стейк Портерхаус, который покорит всех — аромат, вкус, сочность
Весну на Роза Хутор встретят тематическими экскурсиями
Разрушенные дома и жилищные сертификаты: Как Курская область справляется с последствиями обстрелов ВСУ
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Курск в шоке: СК расследует избиение ребенка в магазине, видео попало в сеть
Дворники примерзают к стеклу? Простая хитрость, которая спасёт зимой
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана

Есть ли связь между деменцией и травмами головы: ученые провели исследование

Не только возраст: травмы головы могут запустить болезнь Альцгеймера — что выяснили учёные
1:16
Наука

В ходе исследования тканей головного мозга ученые обнаружили, что изменения в клетках сосудов могут играть решающую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Мозг
Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ
Мозг

Эти результаты бросают вызов традиционному пониманию процесса нейродегенерации. Сосудистая дисфункция может быть первичным триггером, а не следствием повреждения нейронов. Травма головного мозга часто нарушает кровоток в головном мозге. Эти нарушения могут привести к вторичным травмам головного мозга, что еще больше усугубит повреждение.

Никлас Марклунд объединился с ученым Илькуром Озеном, они провели анализ тканей 15 пациентов и выявили связь между травмами и накоплением белка, характерного для болезни Альцгеймера. Результаты показывают, что сосудистые изменения могут сильнее влиять на процесс нейродегенерации, чем считалось ранее. Об этом пишет Scitechdaily.

Хотя старение приводит к функциональным изменениям в сосудах, травма головного мозга может усугублять и ускорять развитие негативных процессов в мозге. Тем не менее, далеко не у всех, кто пострадал от черепно-мозговой травмы, развивается болезнь Альцгеймера.

Уточнения

Повреждение мозга — гибель или дегенерация клеток мозга по любой причине.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Садоводство, цветоводство
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу Аудио 
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили? Игорь Буккер Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана
Сухой шампунь: ваш лучший друг в борьбе за свежие волосы
Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали
Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут
Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить
Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли
Война с капустной мафией: рассказываем, как отбить урожай у гусениц и слизней
Орангутаны: загадочные обитатели джунглей и их удивительные секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.