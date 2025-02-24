Исследователи изучили материал с Луны и выяснили, когда она появилась

Какова ранняя история Луны? Несмотря на то, что науке известно многое о естественном спутнике Земли, ученые все еще выясняют некоторые новые детали.
Луна возникла как полностью расплавленный сгусток материи после столкновения двух тел в ранней Солнечной системе. В конечном итоге около 99 процентов лунного океана магмы затвердело.
Ученые из Чикагского университета провели измерения. Они изучили различные пропорции элементов в лунных породах. Ученые полагают, что формирование Луны началось примерно через 60 миллионов лет после зарождения Солнечной системы. Наиболее вероятно, что произошло столкновение одной из планет с молодой Землей. Это привело к выбросу расплавленных обломков в космос, и они начали соединяться, образуя Луну. Об этом пишет ScienceAlert.
Ученые утверждают, что Луна была большим шаром из магмы, плавающим в космосе . Вскоре после этого этот шар начал остывать.
Магма — природный, чаще всего силикатный, раскалённый, жидкий расплав.
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