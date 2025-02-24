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Где жизнь не имеет шансов — геотермальное поле Даллол в Эфиопии

1:17
Наука

Европейские биологи обнаружили место на Земле, где невозможна любая форма жизни — это геотермальное поле Даллол в Эфиопии.

Пустыня
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пустыня

Издание EurekAlert называет это место "чемпионом" по экстремальности на планете из-за уникального сочетания физико-химических факторов.

Расположенное во впадине Данакиль под вулканическим кратером, это место отличается крайне высокими температурами. Даже зимой там жарко, а днем температура может превышать 45 градусов по Цельсию. Кроме того, воздух насыщен токсичными газами, что делает условия жизни там крайне неблагоприятными.

Исследования показали, что горячие, соленые и сверхкислые водоемы Даллола абсолютно лишены каких-либо микроорганизмов. Хотя некоторые минеральные осадки могут выглядеть как микробные клетки под микроскопом, эксперты утверждают, что это всего лишь обман зрения, и на самом деле эти структуры не являются живыми существами.

На окружающей территории, в ареале гидротермального участка, действительно были найдены примитивные солелюбивые микроорганизмы, или галофильные археи. Однако внутри бассейнов никаких признаков жизни не обнаружено, пишет planet-today.

Уточнения

Эфио́пия — государство в Восточной Африке, не имеющее выхода к морю (после отделения Эритреи 24 мая 1993 года).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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