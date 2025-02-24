Древние технологии, которые изменили мир: как жители Мехргарха справлялись с кариесом

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В Пакистане археологи обнаружили удивительные факты о жизни людей Мехргарха, древней цивилизации, существовавшей около 7000–2500 лет до н. э.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

На первый взгляд, это были обычные деревни с глинобитными домами, где люди занимались земледелием, разводили скот и варили керамику. Однако раскопки показали, что у древних жителей были просверлены зубы. Эти аккуратные отверстия не были следствием болезней — это свидетельство ранней стоматологии.

Жители Мехргарха использовали примитивные сверла из кремния для лечения зубов, что указывает на то, что уже 9 тысяч лет назад люди не только страдали от кариеса, но и умели с ним бороться.

Мехргарх также был одним из первых центров земледелия в Южной Азии, где выращивали ячмень и пшеницу, разводили скот и использовали ирригацию. Однако это процветающее поселение исчезло почти 4500 лет назад из-за катастрофических засух, которые длились десятилетиями.

Население стало мигрировать, в том числе на территорию современной Индии, унося с собой свои знания и достижения. Индская цивилизация унаследовала и развила многие технологии, такие как керамика, металлургия и ткачество, что стало возможным благодаря тому, что у северных соседей возникли проблемы с климатом, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

