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Великая Китайская стена: новые данные отодвигают дату её возведения на 300 лет назад

2:13
Наука

Археологи сделали сенсационное открытие, обнаружив, как считается, самый ранний участок Великой Китайской стены в Китае.

Великая китайская стена
Фото: Wikimedia Commons by Diego Jimenez diegojimenez is licensed under Public domain
Великая китайская стена

Это событие отодвигает предполагаемую дату её возведения на целых 300 лет назад. Великая Китайская стена простирается более чем на 21 000 километров, начиная от Даньдуна на востоке и заканчивая озером Лоп на западе, вдоль южной границы Внутренней Монголии.

Стена состоит из множества стен, построенных различными китайскими царствами для защиты от захватчиков и агрессивных соседей, и возводилась на протяжении почти двух тысячелетий. Новое открытие было сделано в ходе раскопок на стене Ци, одной из самых ранних и длинных древних китайских стен, которая играла ключевую роль в военной стратегии небольшого государства Ци.

Раскопки проводились с мая по декабрь прошлого года на участке площадью около 1100 квадратных метров в северной части деревни Гуанли. Археологи обнаружили несколько этапов строительства стены, которые могли происходить как во времена династии Западная Чжоу (до 771 года до н. э.), так и в период Восточной Чжоу, когда феодальная система правителей начала разрушаться.

Самые старые стены были построены в период правления династии Восточная Чжоу и достигали толщины около 10 метров. Это свидетельствует о том, что их основание может относиться ко временам династии Западная Чжоу. Позднейшие стены, относящиеся к периоду Воюющих царств (475-221 года до н. э.), демонстрируют более продвинутые методы строительства, с шириной более 30 метров.

Последняя фаза, построенная при царе Сюань-ди из династии Ци, сохранилась в хорошем состоянии и была возведена из утрамбованного мелкозернистого желтого грунта. Археологические исследования также включали анализ артефактов, взятие образцов почвы и радиоуглеродный анализ, пишет dailymail.

Уточнения

Дина́стия (от греч. δῠναστεία — власть, господство) — род, дом, говоря о государе или поколении, из которого вышло несколько последовательно царствовавших лиц, ряд царствующих, вообще правящих лиц из одного дома.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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