Великая Китайская стена: новые данные отодвигают дату её возведения на 300 лет назад

Археологи сделали сенсационное открытие, обнаружив, как считается, самый ранний участок Великой Китайской стены в Китае.
Это событие отодвигает предполагаемую дату её возведения на целых 300 лет назад. Великая Китайская стена простирается более чем на 21 000 километров, начиная от Даньдуна на востоке и заканчивая озером Лоп на западе, вдоль южной границы Внутренней Монголии.
Стена состоит из множества стен, построенных различными китайскими царствами для защиты от захватчиков и агрессивных соседей, и возводилась на протяжении почти двух тысячелетий. Новое открытие было сделано в ходе раскопок на стене Ци, одной из самых ранних и длинных древних китайских стен, которая играла ключевую роль в военной стратегии небольшого государства Ци.
Раскопки проводились с мая по декабрь прошлого года на участке площадью около 1100 квадратных метров в северной части деревни Гуанли. Археологи обнаружили несколько этапов строительства стены, которые могли происходить как во времена династии Западная Чжоу (до 771 года до н. э.), так и в период Восточной Чжоу, когда феодальная система правителей начала разрушаться.
Самые старые стены были построены в период правления династии Восточная Чжоу и достигали толщины около 10 метров. Это свидетельствует о том, что их основание может относиться ко временам династии Западная Чжоу. Позднейшие стены, относящиеся к периоду Воюющих царств (475-221 года до н. э.), демонстрируют более продвинутые методы строительства, с шириной более 30 метров.
Последняя фаза, построенная при царе Сюань-ди из династии Ци, сохранилась в хорошем состоянии и была возведена из утрамбованного мелкозернистого желтого грунта. Археологические исследования также включали анализ артефактов, взятие образцов почвы и радиоуглеродный анализ, пишет dailymail.
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